Gisela Campos se suma los sábados a un noticiero nacional, por la pantalla de América TV y de A24

La también conductora de FM UNA se sumará a la pantalla de América TV y de A24 todos los sábados de enero. Junto a Eduardo Battaglia será la encargada de conducir "América Noticias", en reemplazo de Paula Trapani. El envío se podrá ver de 17 a 20, por A24, y de 18 a 20, en dúplex, por América TV.

Gisela-Campos-programa-America-TV1.jpg

"Cuando me lo propusieron fue una emoción enorme. Es una gran posibilidad porque voy a poder probar estar en la pantalla de Buenos Aires, pero sin descuidar la pantalla de mi casa como es Canal 7", contó entusiasmada Gisela, en diálogo con Diario UNO.

"Es un sueño hecho realidad, si lo hubiera planificado no me hubiera salido tan bien", agregó la conductora que viajará todos los fines de semana hacia la Capital Federal.

Con una gran trayectoria en los medios mendocinos y siendo una de las caras más famosas de la provincia, Gisela asegura que su amor por Mendoza, especialmente por Maipú, es indescriptible, pero "Buenos Aires es un desafío mayor porque es estar en la pantalla nacional. Siempre se sueña o se imagina tener esa posibilidad".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCWqlrX-LmGr%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIoI5ckhjchhi34SaBmwKXyDJZCEK6uCEW7hiQa8VHkoe3SrmThplrF61bxvx6nvjxpGtGZCkPB7ZAfuaAxfMGmMe74jgy1Ql7yzNOJZCoJD5lgkRGlwlbbRFpajiQ7g9MeSU8JGZC9v22uNhiDB7pUvZAdQM4RgZDZD View this post on Instagram A post shared by Gisela Campos (@gisecam)

"Quiero vivir la experiencia, ver cómo me siento, cómo me adapto. Amo lo que hago. Me encantan los desafìos y es algo que me maravilla", añadió.

"No he caído bien del todo de lo que voy a hacer. Cuando esté a punto de iniciar el noticiero voy a tomar realmente dimensión de lo que va a pasar. Ahí se verá, dejo todo en manos de Dios y del universo. Estoy agradecida de poder vivir esta experiencia y estoy muy agradecida a América y a Canal 7", finalizó Gisela Campos, con la simpatía que la caracteriza.