Gianinna Maradona: "Les juro que voy a ir uno x uno"

Y luego amplió: "Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PUTA, mala mina/hija/mamá. Nunca me callé con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mi no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos".