Gerardo Romano contó cómo es vivir y actuar con Parkinson

Gerardo Romano tiene Parkinson

El actor también habló sobre su propia experiencia con el Parkinson, mencionando que a pesar de la enfermedad, continúa trabajando y evitando dar conferencias de prensa para hablar sobre su condición. Destacó la importancia de mantener una actividad intelectual activa para ejercitar el cerebro.

Romano cerró la entrevista hablando sobre el esfuerzo que debe realizar en cada función de su espectáculo, donde no puede permitirse olvidar la letra de su actuación debido a la enfermedad. “Yo no puedo en la función de hoy parar y decir ‘perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito’. No puedo.

A pesar de las dificultades, se mantiene activo físicamente, nadando tres veces por semana.