Game of Thrones: se viene una serie sobre Jon Snow

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: Diego Peretti y Juan Minujín protagonizan una extraordinaria película de suspenso

Desde que completó su trabajo de ocho temporadas de "Games of thrones", el universo creado en los libros por George R.R. Martin, Harington co-protagonizó la película de superhéroes "Eternals" producida por Marvel Studios y encabezó la pieza Enrique V de William Shakespeare en el Teatro Nacional de Londres.

(GoT) Jon Snow | The Targaryen Wolf

El próximo spin-off de HBO, "House of the Dragon", que se estrenará el próximo 21 de agosto en la plataforma HBO, se desarrolla 200 años antes de la serie original y cuenta la historia de la Casa Targaryen, pieza fundamental en la afamada serie creada por David Benioff y D.B. Weiss.

Además, actualmente hay siete proyectos de series derivadas de "Games of thrones" en danza: "Tales of Dunk and Egg", "10,000 Ships", " 9 Voyages", "Flea Bottom" y una serie animada.