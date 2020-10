Filmado en vivo y proyectado en una pantalla: la nueva forma de hacer teatro

Cumpliendo con el distanciamiento social entre los actores y sin ningún tipo de contacto con los clientes del local, la primera incursión en este formato fue positiva. "Fue muy raro, hace 7 meses que los artistas no hacemos nada. Fue volver a escuchar la risa de la gente, los aplausos", dijo Foca Luna a Diario UNO.

"Me llegó una propuesta de la gente que maneja el lugar y me enteré cómo era el proceso ahí cuando llegué a actuar. Tuvimos todos los cuidados. Adentro del local no hay gente y actuamos para una cámara que era proyectada afuera. Algunas mesas nos veían por el vidrio, pero las otras era como estar viendo una película", agregó el actor, uno de los fundadores de la Liga Mendocina de Improvisación.

"La propuesta era para una persona y yo no tengo montado un unipersonal entonces sumé a mi compañera (Lila Medina). La propuesta me vino a mí y empecé a pensar en cómo adaptar algo de un día para el otro y llamé a Lila que nos conocemos, actuamos juntos y nos queremos mucho", agregó Foca Luna.

El actor, que también es docente y ha tenido que adaptarse a las clases por Zoom, además de tener un emprendimiento de diseño para los amantes de las mascotas, confesó que la propuesta artística por streaming ya perdió su auge. "Con la Liga en marzo hacíamos cosas online, todavía no se sabía cuánto iba a durar. Ahora estamos recontra relajados, porque es muy poca la gente que sigue consumiendo shows por streaming. El año para la Liga está perdido, ahora la idea es volver el año que viene con todo y apostar a este tipo de shows. Me gustaría que se pueda dar porque tenemos el recurso humano y podríamos irnos rotando y presentando", finalizó Foca Luna en diálogo con Diario UNO.