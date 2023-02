Fátima Florez recibió una lapidaria carta documento de Metro-Goldwyn Mayer

Las cartas documento ponen en peligro que Fátima Florez pueda ingresar a Estados Unidos en un próximo viaje, según la información dada por el periodista Juan Etchegoyen, quien dio a conocer la situación y mostró en su programa de radio Mitre el escrito que le envió la Metro-Goldwyn Mayer .

También trascendió que el espectáculo se iba a llamar Fátima de Película y tenía como imagen de difusión un diseño absolutamente basado en el clásico sello de MGM. La diferencia era que, en lugar del león rugiendo, estaba la artista argentina.

Fátima de oro Metro-Goldwyn Mayer.jpg El diseño del espectáculo de Fátima Florez que ocasionó una respuesta legal desde MGM.

Más allá de la buena temporada de verano que realiza en Carlos Paz, Florez ha sido el centro de varios problemas como disputas con Susana Giménez, Moria Casán y Carmen Barbieri. Pero lo de la carta documento era desconocido.

►TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix, es una de las más vistas y hará que no pares de llorar

De hecho Florez se ha visto obligada a cambiar el nombre del espectáculo y hasta la marquesina, según informaron en el programa de la radio porteña.

Finalmente Florez rebautizó su show como Fátima Mundial, con alusión a la copa del mundo ganada en Qatar por la Selección Argentina.

Fátima-es-mundial.jpg

Finalmente Etchegoyen dijo: “Con este antecedente peligra un futuro viaje de Fatima a Estados Unidos, con un problema así la visa no te la dan, y ahí me están diciendo que las cartas documentos fueron varias, me agregan que la demanda sigue en pie, lo cual agrava la situación”.