Fantino le propuso casamiento a su novia de una manera muy particular

Durante un viaje por Grecia el santafesino aprovechó la ocasión y le propuso casamiento a Coni. Tras una descripción sobre los dioses y la historia del mar Egeo, relatos típicos que suele hacer Fantino en sus programas, el conductor "sacó un anillo" de las aguas de dicho mar y le propuso matrimonio.

Lo llamativo e incluso criticado por algunos usuarios en las redes es que el periodista miraba a cámara en un momento tan importante, en vez de mirar a la joven. Incluso no solo filma ella sino que luego él también comienza a tomar registro de la escena con su celular.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira.jpg

Ella hizo una álbum de fotos que decidió compartir en su cuenta Instagram. “El corazón me explota de felicidad!!! A orillas del Mar Egeo, decirte SI fue lo más mágico de mi vida”, escribió Conti en las redes sociales mostrando el anillo.

Además, tanto Coni como Alejandro compartieron en Instagram el video donde se ve el momento exacto de la propuesta.

"La propuesta más romántica que verán miren lo bien que la hizo!!! Me pidió que lo grabara para la apertura de un informe de ESPN sobre las aguas del mar Egeo, se lookeo todo, me hizo bajar a la playa, busco un lugar apartado, se arrodilló en el agua, me hizo poner play y empezó a hablar del amor y guerras en el mar. Sumergió sus manos en el mar y salieron con un anillo. Feliz es poco, me sorprendes cada día!", dijo la modelo.