fabiana.jpg Fabi furiosa. Fabiana Cantilo furiosa con una fake news sobre su relación con Charly y Fito.

La cantante usó su cuenta de Instagram para aclarar un falso textual, que se publicó en distintos medios, qué afirmaba: "salí con Fito porque Charly no me dio bola".

►TE PUEDE INTERESAR: Fito Páez revolucionó Vélez con los 30 años de El Amor después del Amor

A través de sus redes sociales, Fabiana Cantilo aclaró un falso textual, que se publicó en distintos medios, que afirmaba que ella salió con Fito Páez porque Charly García no le había dado bola, y remarcó: "dejen de hablar boludeces".

El boom de "El amor después del amor", serie producida por Fito Paéz y que tuvo su relación con Fabiana Cantilo como uno de los ejes principales de la historia, revivió un montón de versiones de la vieja escuela del rock y, en las últimas horas, comenzó a circular un supuesto textual de la cantante que llamó mucho la atención y ella rápidamente desactivó.

►TE PUEDE INTERESAR: Fito Páez, el triple crimen sangriento que cambió su vida

"Pude ser la mina de Charly, pero el pelotudo no me eligió. Salí con Fito porque Charly no me dio bola", afirmaba el falso textual, a lo que inmediatamente la artista respondió con un incrédulo: "Quéeeeee?"

Pero no quedó conforme y Fabiana Cantilo fue por más. A través de un video en su cuenta de Instagram se explayó, y afirmó: "Ya vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo. Es mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola mentira. Charly me re daba bola, yo lo dejé por Fito”.

"Y el pelotudo que escribió eso se puede retractar o dejar de hablar boludeces dela gente que no conoce", expresó la artista que se despidió con un 'Fuck You' bien rockero a cámara.