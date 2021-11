Estrena Nuestro propio mundo en El Taller

Afuera, una ciudad destruida, un mundo dividido, distópico y violento. Adentro Javier y Sofía, en su sótano, esperando recuperar lo que tenían: “la vida de sus sueños”. Mantener la fe y la esperanza es la llave, parece no haber imposibles si están juntos, pero de repente algo los modifica y todo se torna irremediablemente distinto. El despojo total los desnuda y cuando se miran a los ojos ya no son los mismos. La verdad, el amor, la seguridad, los sueños, todo es mucho más confuso ahora que ese enemigo acecha y no hace más que enfrentarlos a su propia esencia, a sus miedos más profundos.

Javier imagina y sueña como sus mejores armas para que todo vuelva a ser como antes, algún día. Sofía descorre un velo que ya no podrá volver a ponerse nunca más, y ahora ve más claramente, no solo a él, sino especialmente, a ella misma.

¿Hasta dónde serán capaces de llegar para conseguir lo que quieren? ¿Cuánto tiempo les queda? ¿Qué hay realmente ahí afuera? ¿Una vida nueva o una muerte irremediable?