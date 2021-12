Además de su presentación en Buenos Aires, producida por DF Entertainment y Live Nation, la tan esperada gira tendrá conciertos en Santiago de Chile, Bogotá, Ciudad de México y Monterrey, y constituirá el desenlace perfecto del furor mundial que generó “Future Nostalgia”, el trabajo discográfico más reproducido de 2020 en Spotify y uno de los "Best Of" de fin de año de los principales referentes de la industria a nivel global, desde Rolling Stone pasando por Billboard y Pitchfork. Asimismo, generó múltiples hits en todo el mundo como los #1 "Break My Heart", "Levitating" y "Don't Start Now".