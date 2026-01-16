Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz), el vibrante escenario galardonado en 2025 con el premio a la Mejor Experiencia Turística y/o Cultural por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) se llenará de música en vivo en cada edición. El ciclo "Arizu Vibras" será los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero. Las entradas se consiguen en EntradaWeb y tienen un valor de $10.000.
El verano mendocino palpita con el ciclo "Arizu Vibras"
La propuesta incluirá vinilos, música en vivo y degustaciones. La iniciativa busca revolucionar el emblemático Espacio Arizu de Godoy Cruz con shows para todos los gustos, con la Djs y bandas tributo
A esto se sumará la posibilidad de vivir el atardecer con intervenciones artísticas, buenos vinos y deliciosa cocina local. Una experiencia para disfrutar con todos los sentidos, en un formato relajado, con cupos limitados y detalles que hacen la diferencia.
Espacio Arizu: Relax, música, comida y vinos
Desde las 20 y hasta la 1, los asistentes podrán disfrutar de shows en vivo con la presencia de distintos Djs y bandas tributo, degustaciones gastronómicas y cata de vinos de bodegas invitadas, mientras cae el sol y comienza a sentirse la especial energía del lugar.
Grilla de artistas:
- Viernes 23/1. Club del Vinilo con Ringo Obregón; Runaway (tributo a Bon Jovi) y Roxband (tributo a Roxette).
- Sábado 24/1. Club del Vinilo con Ringo Obregón; Bokanegra (tributo a Soda Stereo) y Jessicos (tributo a Babasónicos).
- Domingo 25/1. Club del Vinilo con Ringo Obregón; Brassass Band y Les Fous
En cada ocasión, a partir de las 20, los asistentes podrán disfrutar de:
- Buena música en vivo.
- Variadas opciones gastronómicas.
- Barras de vinos y cocktails.
- Sorpresas que se revelan sobre la marcha.
Todo ello en un ambiente cuidado, con buena música y en compañía de quienes saben disfrutar. El emblemático Espacio Arizu -patrimonio histórico e industrial reconvertido en un vibrante polo cultural- se ha consolidado como un centro clave para el turismo, la cultura y la gastronomía en Mendoza.