23, 24 y 25 de enero

El verano mendocino palpita con el ciclo "Arizu Vibras"

La propuesta incluirá vinilos, música en vivo y degustaciones. La iniciativa busca revolucionar el emblemático Espacio Arizu de Godoy Cruz con shows para todos los gustos, con la Djs y bandas tributo

Por UNO
Roxband (tributo a Roxette) es una de las propuestas para el Arizu Vibras.

Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz), el vibrante escenario galardonado en 2025 con el premio a la Mejor Experiencia Turística y/o Cultural por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) se llenará de música en vivo en cada edición. El ciclo "Arizu Vibras" será los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero. Las entradas se consiguen en EntradaWeb y tienen un valor de $10.000.

A esto se sumará la posibilidad de vivir el atardecer con intervenciones artísticas, buenos vinos y deliciosa cocina local. Una experiencia para disfrutar con todos los sentidos, en un formato relajado, con cupos limitados y detalles que hacen la diferencia.

Runaway banda mendocina tributo a Bon jovi.jpg
Runaway, tributo a Bon Jovi, estar&aacute; en la primera noche del ciclo.

Espacio Arizu: Relax, música, comida y vinos

Desde las 20 y hasta la 1, los asistentes podrán disfrutar de shows en vivo con la presencia de distintos Djs y bandas tributo, degustaciones gastronómicas y cata de vinos de bodegas invitadas, mientras cae el sol y comienza a sentirse la especial energía del lugar.

Grilla de artistas:

  • Viernes 23/1. Club del Vinilo con Ringo Obregón; Runaway (tributo a Bon Jovi) y Roxband (tributo a Roxette).
  • Sábado 24/1. Club del Vinilo con Ringo Obregón; Bokanegra (tributo a Soda Stereo) y Jessicos (tributo a Babasónicos).
  • Domingo 25/1. Club del Vinilo con Ringo Obregón; Brassass Band y Les Fous

En cada ocasión, a partir de las 20, los asistentes podrán disfrutar de:

  • Buena música en vivo.
  • Variadas opciones gastronómicas.
  • Barras de vinos y cocktails.
  • Sorpresas que se revelan sobre la marcha.
Arizu Vibras
"Arizu Vibras" tambi&eacute;n tiene propuesta gastron&oacute;mica en cada una de las tres noches.&nbsp;

Todo ello en un ambiente cuidado, con buena música y en compañía de quienes saben disfrutar. El emblemático Espacio Arizu -patrimonio histórico e industrial reconvertido en un vibrante polo cultural- se ha consolidado como un centro clave para el turismo, la cultura y la gastronomía en Mendoza.

