El verano mendocino palpita con el ciclo "Arizu Vibras"

Espacio Arizu: Relax, música, comida y vinos

Desde las 20 y hasta la 1, los asistentes podrán disfrutar de shows en vivo con la presencia de distintos Djs y bandas tributo, degustaciones gastronómicas y cata de vinos de bodegas invitadas, mientras cae el sol y comienza a sentirse la especial energía del lugar.

Grilla de artistas:

Club del Vinilo con Ringo Obregón; Runaway (tributo a Bon Jovi) y Roxband (tributo a Roxette). Sábado 24/1. Club del Vinilo con Ringo Obregón; Bokanegra (tributo a Soda Stereo) y Jessicos (tributo a Babasónicos).

Club del Vinilo con Ringo Obregón; Bokanegra (tributo a Soda Stereo) y Jessicos (tributo a Babasónicos). Domingo 25/1. Club del Vinilo con Ringo Obregón; Brassass Band y Les Fous

En cada ocasión, a partir de las 20, los asistentes podrán disfrutar de:

Buena música en vivo.

Variadas opciones gastronómicas.

Barras de vinos y cocktails.

Sorpresas que se revelan sobre la marcha.

Arizu Vibras "Arizu Vibras" también tiene propuesta gastronómica en cada una de las tres noches.

Todo ello en un ambiente cuidado, con buena música y en compañía de quienes saben disfrutar. El emblemático Espacio Arizu -patrimonio histórico e industrial reconvertido en un vibrante polo cultural- se ha consolidado como un centro clave para el turismo, la cultura y la gastronomía en Mendoza.