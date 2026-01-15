Folclore en el Espacio Arizu: una noche de tradición y cocina de fuegos en Godoy Cruz

La propuesta, organizada por Garzón Producciones junto a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Godoy Cruz, convertirá al histórico predio en el epicentro de la música popular argentina. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente distendido diseñado íntegramente al aire libre. También tendrán la oportunidad de aprovechar el patio del complejo que fuera galardonado en 2025 como la "Mejor Experiencia Turística y/o Cultural" por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM).

Seba Garay folclorista mendocino Seba Garay, otra de las propuestas para el 31 de enero en el Espacio Arizu.

Espacio Arizu: una cartelera con identidad local

La programación musical ha sido seleccionada para ofrecer un recorrido que va desde los ritmos tradicionales hasta los sonidos contemporáneos. El escenario contará con las actuaciones de: