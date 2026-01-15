El sábado 31 de enero, Mendoza se vestirá de tradición con la realización de la Gran Peña Folclórica, un evento que tendrá lugar en el emblemático Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz). La cita comenzará a las 20 (extendiéndose hasta la 1) y las entradas ya se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Entradaweb a un valor general de $10.000.
Folclore en el Espacio Arizu: una noche de tradición y cocina de fuegos en Godoy Cruz
Con las actuaciones de Seba Garay, La Rienda y La Doble, la histórica bodega mendocina se prepara para recibir una gran peña al aire libre que combina música popular y patrimonio cultural
La propuesta, organizada por Garzón Producciones junto a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Godoy Cruz, convertirá al histórico predio en el epicentro de la música popular argentina. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente distendido diseñado íntegramente al aire libre. También tendrán la oportunidad de aprovechar el patio del complejo que fuera galardonado en 2025 como la "Mejor Experiencia Turística y/o Cultural" por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM).
Espacio Arizu: una cartelera con identidad local
La programación musical ha sido seleccionada para ofrecer un recorrido que va desde los ritmos tradicionales hasta los sonidos contemporáneos. El escenario contará con las actuaciones de:
- Seba Garay. El reconocido cantautor y gestor cultural aportará la esencia del folclore cuyano. Con más de una década de trayectoria internacional, Garay es un referente en la fusión de nuestras raíces con nuevas sonoridades.
- La Rienda. Agrupación formada en Mendoza en 2013, que se destaca por un estilo que armoniza las danzas tradicionales con la música folclórica. La banda está integrada por Xavier Mayorga, Jonathan Deluret, Diego Viale, Sebastián Maure, Maximiliano Guerrero, Franco Agüero y Leonardo Ibacache.
- La Doble. Trío conformado por Miguel Martín, Mauricio Lezcano y Jorge Brizuela. Su propuesta potente integra violín, percusión y guitarra. Cabe destacar que su vocalista, Jorge Brizuela, representó recientemente a la provincia en el Festival de Cosquín tras ganar el certamen Pre-Cosquín en el rubro Solista Vocal Masculino.
Espacio Arizu: gastronomía y patrimonio
La experiencia se completará con una propuesta de cocina de fuegos, ideal para acompañar el clima estival mendocino con platos típicos maridados con una selecta mesa de vinos. El entorno busca poner en valor el Espacio Arizu, reconocido como patrimonio histórico e industrial de la provincia.
"Buscamos generar un encuentro genuino donde la música en vivo y nuestra gastronomía sean las protagonistas, en un espacio que es orgullo de los mendocinos", señalaron desde la organización.
Debido a que el evento cuenta con cupos limitados, se recomienda la compra previa de tickets. Para consultas adicionales, la producción ha puesto a disposición el correo electrónico [email protected].