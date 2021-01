El tremendo accidente que sufrió el Turco García

"El Turco se sacó una foto arriba de este vehículo, que tiene un volante y es supuestamente más estable, tiene techo, tiene otra autonomía", indicó el periodista.

"En un video se lo ve en otro cuatriciclo, en uno de esos vehículos sufrió el accidente. Un momento delicado que se puede evaluar como grave, el hecho de la fractura, el hecho del temor de seguir llevando adelante estas prácticas, afrontando los médanos en estos vehículos que le han costado la vida a tanta gente", reflexionó.

"El trauma que te dejan, pudo haber sido más grave, pero después, ¿cómo te volvés a subir ahí? Si no te subís a un cuatriciclo no te va a pasar, es por una pendejada. Creemos que será una operación bastante ambulatoria, no pasará mucho tiempo internado, justo en el final de MásterChef, el ciclo más exitoso donde él fue protagonista", cerró Lussich.