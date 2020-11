El recuerdo de Martita Fort en el cumpleaños 52 de Ricardo

View this post on Instagram

No sabía que decir hoy ya que me pone incomoda hablar de mi papá. Entonces pensé en compartir el primer recuerdo del que tengo registro: las caminatas de mi papá y Gustavo llevándome en cochecito, recorriendo las calles y la rambla de Miami (la primera ciudad donde vivimos) algo bien alegre de el. Hoy por hoy tengo la memoria muy borrosa, pero recuerdo también cuando con mi hermano nos escondimos jugando en un local de ropa y mi papá hizo cerrar el local entero para buscarnos mientras llorábamos de la risa. Capaz que muchos esperaban algo más de mi, pero este es el (quizás humilde) aporte para este día donde todos lo recuerdan. ❤️ 5-11-1968