Cadena Perpetua regresa a Mendoza con su tour internacional “Seguimos en Guerra-35 Años”. El único show que la banda dará en Cuyo será el martes 2 de diciembre a las 21 en Nido Club (Mitre esq. Godoy Cruz). La banda invitada será Motochorros. Las entradas están a la venta exclusivamente a través del sitio web www.passline.com (la preventa 1 ya se encuentra agotada).
El Punk regresa a Mendoza: Cadena Perpetua trae su tour "Seguimos en Guerra-35 Años"
Tras una extensa gira por Europa, la icónica banda de punk rock regresa a la provincia para celebrar sus más de tres décadas de trayectoria con un único show en la región
Cadena Perpetua en Mendoza: 35 años de compromiso y legado
A dos años de su última visita a la provincia, la banda liderada por Hernán Valente (guitarra y voz) vuelve para repasar sus más de tres décadas de historia. Surgidos en la escena underground de Buenos Aires a principios de los '90, Cadena Perpetua se ha consolidado como una de las bandas más influyentes y convocantes del punk rock en Argentina y Latinoamérica.
El espectáculo promete ser un repaso enérgico, intenso y directo por sus discos más emblemáticos, así como por las canciones que los mantienen vigentes. Este ADN musical se ha nutrido tanto de influencias pioneras del hardcore punk de Estados Unidos y el rock vasco radical, como de autores que han retratado la dura realidad política y económica latinoamericana, como Eduardo Galeano y Osvaldo Bayer.
Con un mensaje social claro en sus letras, la banda ha trascendido generaciones, multiplicando su público en cada concierto. El tour llega a Mendoza después de una exitosa gira por Europa, mientras continúan adelantando en formato single las nuevas canciones que formarán parte de su próximo disco de estudio, manteniendo el legado y el compromiso que los caracteriza desde 1990.
Cadena Perpetua: discografía esencial
- "Cadena Perpetua" (1995)
- "Buscando salidas" (1997)
- "Largas noches" (2000)
- "Malas Costumbres" (2003)
- "Un plan simple" (2005)
- "Demasiada intimidad" (2006)
- "En vivo en Obras" (2007)
- "Plaga" (2010)
- "Armas y opio" (2012)
- "Un golpe de suerte" (2014)
Formación Actual
- Hernán Valente: Guitarra y voz
- Eduardo Graziadei: Bajo y coros
- Chino Biscotti: Batería
- Sam: Guitarra