El Punk regresa a Mendoza: Cadena Perpetua trae su tour "Seguimos en Guerra-35 Años"

Cadena Perpetua en Mendoza: 35 años de compromiso y legado

A dos años de su última visita a la provincia, la banda liderada por Hernán Valente (guitarra y voz) vuelve para repasar sus más de tres décadas de historia. Surgidos en la escena underground de Buenos Aires a principios de los '90, Cadena Perpetua se ha consolidado como una de las bandas más influyentes y convocantes del punk rock en Argentina y Latinoamérica.

Cadena Perpetua 2

El espectáculo promete ser un repaso enérgico, intenso y directo por sus discos más emblemáticos, así como por las canciones que los mantienen vigentes. Este ADN musical se ha nutrido tanto de influencias pioneras del hardcore punk de Estados Unidos y el rock vasco radical, como de autores que han retratado la dura realidad política y económica latinoamericana, como Eduardo Galeano y Osvaldo Bayer.