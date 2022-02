El poder del perro, la favorita de los Oscar 2022

El poder del perro, dirigida por Jane Campion (integra la lista en competencia para mejor dirección), es un western ambientado en 1925 que vuelve a un tema recurrente en la realizadora: las formas destructivas de la masculinidad, como ya lo hizo en la serie Top of the Lake (HBO Max). No sólo la cantidad de nominaciones la convierten en favorita, sino que ha ganado en la categoría de Mejor Película en una veintena de festivales internacionales. Además, sus cuatro protagonistas (Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee) están nominados, como muestra de un elenco elegido con inusitada perfección para cada uno de los roles.

Foto 2 Dune.jpg

Dune, por su parte, cumple con el destino de los filmes de ciencia ficción para la Academia de Hollywood. Si bien tiene 10 nominaciones, gran parte de ellas son en los denominados rubros técnicos, como Sonido, Fotografía y Efectos visuales. Su director, Denis Villeneuve no está en la lista de los aspirantes a Mejor dirección.

Foto 3 Drive My Car.png

En la categoría de Mejor película internacional, Latinoamérica se quedó sin representación y la que seguramente va a llevarse la estatuilla será Drive My Car, del director Ryûsuke Hamaguchi que compite por Japón. Pero hay una singularidad, que ya se vio en anteriores ediciones, como en 2020 con la cinta Parásitos, que obtuvo nominaciones (y se quedó con las estatuillas finalmente) en las categorías de Mejor película, Mejor director y Mejor película internacional, historia que ahora se repite con Drive My Car. En esta misma categoría quedó nominada por Italia Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino, actualmente disponible en Netflix.

Un dato particular es que la pareja integrada por los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz han sido nominados por diferentes producciones, él por su rol en Being the Ricardos (Amazon PrimeVideo) y ella por su papel en Madres paralelas, la película de Pedro Almódovar en la categoría de Mejor Actriz. En esta sección, la sorpresa (aunque algunos la daban como esperable) es la nominación de Kristen Stewart por su rol como la princesa Diana en Spencer.

Rey Richard: Una familia ganadora, trajo de vuelta a su protagonista, Will Smith, después de varios años de actuaciones desparejas y sin reconocimiento. Con su rol de padre de las tenistas Venus y Serena Williams vuelve a estar nominado en la categoría de Mejor Actor, una de las seis que tiene la cinta de Reinaldo Marcus Green, entre ellos la de Mejor Película, que seguramente no ganará.

Rey Richard: Una familia ganadora es un filme correcto, como No miren arriba, pero su corrección está lejos de celebrarlas como grandes películas, con lo cual parecen integrar una lista más cercana a complacer los lineamientos de corrección política de la Academia que los de la excelencia cinematográfica.

Foto 4 CODA.jpg

Para celebrar la verdadera inclusión está la nominación de Troy Kotsur en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su rol en CODA, en la cual interpreta a un padre de familia que es sordo, cuando tanto él como su esposa e hijo en esta ficción, son sordos realmente.

Foto 5 Spiderman.jpg

Por último, el tanque de la taquilla del año 2021, que revitalizó las agonizantes taquillas del mundo, Spider-Man: Sin camino a casa, sólo obtuvo una nominación, en la categoría de Mejores efectos visuales.

Dónde ver algunas de las películas nominadas

Belfast (se estrena en cines el 10 de marzo)

CODA (disponible en Amazon Prime Video)

No miren arriba (disponible en Netflix)

Duna (disponible en HBO Max)

Rey Richard (disponible en HBO Max)

Licorice Pizza (actualmente en cines)

El callejón de las almas perdidas (actualmente en cines)

El poder del perro (disponible en Netflix)

Madres paralelas (en cines actualmente y se estrena en Netflix el 18 de febrero)

Being the Ricardos (Amazon Prime Video)