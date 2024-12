El mejor tributo a Queen regresa a Mendoza

Desde sus comienzos en 1998, Dios Salve a la Reina ha mantenido una dedicación y fidelidad excepcional al legado musical de Queen. Su habilidad para recrear tanto la música como la personalidad de Freddie Mercury ha llamado la atención del público, ofreciendo interpretaciones inolvidables de temas icónicos como "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" y "We Are the Champions", entre otros clásicos de la banda británica.

Un espectáculo que recrea la magia de Queen

Este nuevo show ofrece un recorrido por la discografía de la legendaria banda británica creada por Freddie Mercury, desde sus inicios en 1973 hasta 1995. El show no sólo revive la música de Queen, sino que también ofrece una experiencia visual de primera línea. Cuenta con vestuarios auténticos, luces y efectos especiales para transportar al público al corazón de los conciertos que marcaron una era. Cada presentación recrea la atmósfera de un recital de Freddie Mercury y compañía, convirtiéndose en un viaje para todas las generaciones.

Embed - GOD SAVE THE QUEEN - SOMEBODY TO LOVE + FAT BOTTOMED GIRLS - LUNA PARK

Dios Salve a la Reina es una banda formada en 1998 en Rosario y está integrada por Pablo Padín (voz), Francisco Calgaro, Dani Marcos (guitarra), Matías Albornoz (batería) y Ezequiel Tibaldo (bajo). La banda toma su nombre del himno nacional del Reino Unido que se tocaba en cinta al final de cada show de Queen mientras la banda saludaba.

Esta banda tributo fue elegida por la revista Rolling Stone como el show tributo más importante del mundo, según la información oficial del show.

Dios Salve a la Reina logró en 2023 más de 250 mil entradas vendidas y un Luna Park agotado. Además, la banda continúa consolidándose como un fenómeno global al compartir escenario con grandes artistas como Aerosmith, llevando la música de Queen a nuevas audiencias.

Dios Salve a la Reina.jpg Dios Salve a la Reina recrea los show de Queen con una destacada puesta escénica.

La puesta en escena de la banda, incluido el vestuario y la presencia en el escenario, emula a la de Queen durante la década de 1980. Dios Salve a la Reina ha recorrido Latinoamérica, Europa y Asia con total éxito, recreando en vivo la magia de Queen.