"El malo" de Casi Ángeles que ahora la rompe en "Argentina, 1985"

La película, primera producción argentina original de la plataforma Amazon Prime, lleva al cine la historia real de un hecho bisagra en la historia argentina. Se trata del juicio a las juntas militares y, en particular, la de la fiscalía conducida por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes acompañados por un grupo de jóvenes fueron quienes llevaron a juicio a los ejecutores de uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina, la dictadura cívico-militar instaurada entre 1976 y 1983.

Alejo García Pintos se mete en la piel de uno de los jueces que decide la sentencia para con los integrantes de la junta militar. Pero la trayectoria del actor se remonta años atrás en innumerables series y telenovelas.

Alejo Garcia Pintos1.png Alejo García Pintos, el primero de los jueces de izquierda a derecha.

Fue una de las estrellas que más se destacó dentro del reparto de Floricienta con su papel de “Evaristo”, el confidente de “Máximo Augusto ‘Condorito’ Calderón de la Hoya” (Fabio Di Tomaso). Su personaje en la tira de Cris Morena fue inolvidable para muchos millenials que recuerdan sus travesuras y sus frases cómicas en la casa de los “Fritzenwalden”.

Alejo Garcia Pintos Floricienta.JPG

Otro de sus papeles más recordados es el de "Bartolomé Bedoya Agüero" en Casi Ángeles. García Pintos era el dueño del hogar y el padre de Thiago, el personaje que encarnaba Peter Lanzani, hoy protagonista de Argentina, 1985.

También tuvo actuaciones y despertó carcajadas en las jóvenes audiencias de Chiquititas y Rincón de luz, donde interpretó a “Lito Ramos”

Alejo Garcia Pintos Casi angeles.JPG

Tiempo atrás, a sus cortos 19 años, en 1986, participó de una película que también trata sobre la época más oscura de la historia argentina. García Pintos hizo de "Pablo Díaz" en La noche de los lápices, de Héctor Olivera. Este filme está basado en los hechos reales de la persecución, tortura y desaparición a los jóvenes que exigían el boleto estudiantil en los primeros meses de la última dictadura cívico-militar.

Alejo Garcia Pintos La noche de los lapices.JPG

Made in Argentina, Cenizas del paraíso o Campo de Sangre fueron otras de las grandes obras en las que brilló a tan temprana edad dentro del séptimo arte. No obstante, el artista oriundo de la capital bonaerense de La Plata no se encasilló en una sola experiencia, y aprovecho cada puerta que se abriera en el camino, tanto en teatros como en novelas.