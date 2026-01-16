El Le Parc se llena de shows todo el verano

A las 21: jardines del Espacio Cultural

Mendocumbia vol. 3. La Lucía y Flor de Cumbia + Picado Fino + DJ Jose

Este evento celebra la cumbia como género musical que ofrece una experiencia única y diversa. Convoca a bandas que interpretan cumbia de manera entretenida y atractiva para todas las edades y gustos musicales.

En esta oportunidad referentes locales serán los encargados de mostrar la pluralidad que permite la cumbia como género, a través de múltiples instrumentos y una variada sonoridad para conseguir ritmos diversos. Sin dudas, se trata de agrupaciones que trabajan una propuesta innovadora y revolucionaria en el panorama musical.

La Lucía y su banda Flor de Cumbia, es el proyecto de Lucia Miremont en formato de banda, compuesto por “Acuaire” en guitarra, Sofi “Teclitas” en teclados, Lu “Sunny” en bajo, Rocío Barboza en coros y Augusto Moya en batería. Desde la música, el movimiento, la estética y lo dramático La Lucía nos propone dejarnos afectar en el mejor de los sentidos por este viaje de amor, apertura y ferocidad.

Domingo 18

A las 20: teatrino Pinty Saba

Teatro al Paso. "Sueña Pandora Sueña". Elenco Concertado. (ATP)

Con dirección de Gabriela Psenda y actuación de Marina Sananes, la obra es una invitación a bucear en escenas que deconstruyen relatos tradicionales para contarnos y contar otras posibilidades de ser, de habitar el mundo, de concebir a la mujer y sus múltiples existencias.

Pandora habita un jardín sin tierra, un espacio limitado que, sin embargo, le permite ir sembrando en pequeñas macetas. Aunque se cansa y sueña siempre lo mismo, un día encuentra una caja misteriosa que la hace pensar y sentir distinto. Esta obra explora el deseo persistente de echar raíces propias, de salir al mundo y encontrar un lugar donde poder soñar otras cosas.

Jueves 22

A las 21: teatrino Pinty Saba

Teatro al Paso. “Verona". Las Cariátides

Verona “Verona" por el elenco Las Cariátides.

Una comedia dramática, basada en el texto de Claudia Piñeiro, que explora las dinámicas familiares, el trato a la tercera edad y las miserias de tres hermanas en un baño de los años 90, mezclando teatro y elementos audiovisuales para generar reflexión y risa.

Amanda cumple 70 años. Sus hijas, en el baño de la casa familiar, dejan aflorar viejas tensiones… y, afuera, las espera una gran sorpresa. Actúan: Laura Fornari, Celeste Domínguez y Laly Rey. Dirección: Melody Moro.

Viernes 23

A las 21: jardines del Espacio Cultural Julio Le Parc

Cuando calienta el Soul. Somos Más + Magnolia Monti

Somos Más es una banda de fusión musical originaria de Maipú formada en 2020. Su versatilidad abarca géneros como soul, hip hop, funk, R&B, reggae y rock, creando piezas hipnóticas que exploran experiencias personales y temáticas sociales que apuntan a concienciar sobre las mismas. Silvana Amor «Roma» (voces, letras, imagen y estética), Nahuel Moreno (guitarra, coros y composición), Germán Ibacache (batería, coros y composición), Alfredo Terraza (bajo y logística), Raúl Quintanilla (saxo alto), Emiliano Estrada (saxo tenor), Ramiro Calle (trombón); Gonzalo José (teclados y sintetizadores) y Facundo Bazán (Teclados).

Además, se suma a la propuesta como invitada especial la joven artista Magnolia Monti, cantautora multifacética con una voz única que explora diversos universos musicales, logrando fusionarlos con letras que marcan una identidad particular.

Sábado 24

A las 20. Hall central Espacio Cultural Julio Le Parc

Milonga en Vendimia. Dj Alejo Pérez + Compañía de tango del este AM + Milonga Mendoza Tango Art

Celebrar el tango es una forma de honrar nuestras raíces y fortalecer nuestra identidad cultural. Esta será una excelente oportunidad para disfrutar de una gran milonga con entrada libre y gratuita.

Domingo 25

A las 21. Teatrino Pinty Saba

Teatro al Paso. "El Elixir del Amor". Guillermo Troncoso. (ATP)

Inspirado en la ópera L´elisir d´amore, de Felice Romani, el artista mendocino Guillermo Troncoso se abocó a la creación de este unipersonal. El joven tímido Nemorino hará lo imposible para enamorar a la caprichosa y bella Adina, incluso comprarle al médico charlatán Dulcamara un "elixir mágico".

Acompañado por la directora Gabriela Céspedes, lograron un trabajo en el que mediante diversas técnicas como comedia del arte, teatro de títeres y música, narran una historia de amor atravesada por el humor. Un verdadero festejo al amor y al vino. Se basa en técnicas de comedia del arte, teatro de títeres y música, que la convierten en una propuesta integral para el disfrute de todos.

Jueves 29

A las 21: jardines del Espacio Cultural Julio Le Parc

Teatro al Paso. "Alto Voltaje Circo". Circus Magenta. (A partir de 16 años)

La propuesta combina circo, humor, terror y música. Una presentadora y un presentador, acompañados por un oscuro payaso, invitan a conocer a sus peculiares personajes. Desde el hombre de los cuchillos, pasando por una malabarista con trucos inimaginables, hasta entrar en el fuego del placer sin límites. Dirección: María Virginia Bernad.

Viernes 30

A las 21: jardines del Espacio Cultural Julio Le Parc

Brassas a las brasas – Komité + Brassass

Brassass es una banda cuya propuesta instrumental incluye metales y batería. Desde hace diez años, desarrolla una propuesta única basada en la fusión de ritmos latinoamericanos. Sus integrantes son Abel Manzotti (tuba), David Tchrikishvili (trompeta), Leonardo Altavilla (trompeta), Emmanuel Cruz (saxofón alto), Guillermo Levis (saxofón tenor), Rodrigo Martínez (trombón), Leandro Riolobo (corno) y Lucas Lucchetti (batería), conocidos por sus composiciones propias y su energía en presentaciones, representando a Argentina en festivales internacionales.

Sábado 31

A las 21: en los jardines del Espacio Cultural Julio Le Parc

Le Parc Social Salsero. Levington Colmenares + Dj + Silvana Cascardo

La big band de larga trayectoria en la escena musical, es una agrupación que mantiene viva la tradición de la salsa como género, aportando su propia impronta en un homenaje a la música caribeña y sus autores más característicos. Además, participará la reconocida bailarina Silvana Cascardo y un Dj invitado para convertir la noche en un verdadero encuentro con este género musical.