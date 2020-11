El Imperial vuelve a abrir sus puertas al público general

“Como maipucino se me explota el corazón de orgullo que sea el teatro Imperial quien haya sido noticia provincial y nacional, por gestar la apertura inicial de los espacios culturales. Tocar aquí con mi hermano William y canciones de nuestra tierra, tendrá un valor simbólico muy profundo para nosotros, que en este caso estaremos en representación de toda Cepa Torcida”, dijo Federico Chavero.

Diversos géneros que van desde el folklore cuyano al folklore argentino, y desde el tango a música latinoamericana, serán las melodías que podrán disfrutar los privilegiados 100 espectadores, que adquieran sus entradas para el espectáculo “Volver en Guitarras”.

Los tickets solamente podrán ser adquiridos en forma on line a través de www.entradaweb.com.ar y en donde habrán distintas opciones de pago. Una vez abonado el show, se enviará a la persona el comprobante de la compra, que desde el celular deberá ser mostrado al ingreso del teatro. Las butacas disponibles dentro de Imperial Maipú, guardarán la debida distancia unas con otras, siendo la ubicación fila de por medio. En la sala los espectadores, no podrán sacarse en ningún momento el barbijo y no estará permitido la circulación ni la ingesta de alimentos. El show también se ha adaptado en los tiempos de duración para poder cumplimentar con los protocolos.