El filoso reclamo de Marcelo Tinelli al jurado del Bailando 2023: "Lo quiero decir ante los cuatro"

“Todo el mundo en la calle me dijo 'que duro que está el jurando del Bailando'. Noelia Pompa 13 puntos, y no coincido en nada y lo que dije anoche en muchas notas lo quiero decir ante los cuatro. Es la primera vez que no coincido con ustedes” , arrancó diciendo el conductor hacia sus compañeros.

Fue entonces que Moria decidió defender su postura y explicó: “Lo qué pasa es que si esto va a funcionar como una especie de academia de baile donde vamos viendo evoluciones y hay chicos que no bailan nada, no podemos". "Yo fui la más buena", agregó.