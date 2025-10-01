El círculo cercano a Nicole Kidman reveló por qué se divorció de Keith Urban tras 19 años juntos

La noticia sobre la separación de la actriz Nicole Kidman y el músico Keith Urban sorprendió a todo Hollywood, ya que llevaban 19 años juntos.

Mucho se especuló al respecto sobre cuál habría sido el motivo de dicha separación, y fuentes cercanas a la protagonista de Mouling Rouge decidieron romper el silencio para terminar con los rumores.

¿Por qué se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban?

Fuentes cercanas a la pareja consultadas por el sitio mediático TMZ señalaron que la decisión partió principalmente de Urban, motivado por una creciente falta de intimidad y el distanciamiento provocado por las exigentes agendas profesionales de ambos.

Urban se encuentra realizando una gira por los Estados Unidos, y Kidman vive actualmente en Londres con sus dos hijas, y el pedido de divorcio la tomó por sorpresa. Un allegado a la actriz declaró a la revista People que Kidman "no quería esto" y que "ha estado luchando por salvar el matrimonio".

El principal detonante de la separación, según la revista People, fue la ausencia de cercanía entre la actriz y el cantante. Sobre esto, mencionaron: "Keith nunca ve a Nicole, o ella está filmando o él está de gira". "No había intimidad, solo están cumpliendo con el papel de casados”, explicó la fuente cercana a la pareja.

Además, el distancimiento de la pareja se habría acentuado tras la muerte de la madre de Kidman en septiembre del 2024, algo que dejó devastada a la actriz. Desde entonces, y por compromisos laborales, la pareja ha pasado mucho tiempo separados.

El último posteo de Kidman en las redes sociales junto a Keith Urban es del pasado 25 de Junio, cuando la actriz publicó una foto en blanco y negro con el texto "Feliz Aniversario baby".

En este posteo, el músico evitó responder públicamente y se limió a un escueto emoji, lo que algunos interpretaron como una señal de distanciamiento.

