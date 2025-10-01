Embed - Nicole Kidman & Keith Urban SPLIT After Nearly 20 Years

Urban se encuentra realizando una gira por los Estados Unidos, y Kidman vive actualmente en Londres con sus dos hijas, y el pedido de divorcio la tomó por sorpresa. Un allegado a la actriz declaró a la revista People que Kidman "no quería esto" y que "ha estado luchando por salvar el matrimonio".

El principal detonante de la separación, según la revista People, fue la ausencia de cercanía entre la actriz y el cantante. Sobre esto, mencionaron: "Keith nunca ve a Nicole, o ella está filmando o él está de gira". "No había intimidad, solo están cumpliendo con el papel de casados”, explicó la fuente cercana a la pareja.

Además, el distancimiento de la pareja se habría acentuado tras la muerte de la madre de Kidman en septiembre del 2024, algo que dejó devastada a la actriz. Desde entonces, y por compromisos laborales, la pareja ha pasado mucho tiempo separados.

El último posteo de Kidman en las redes sociales junto a Keith Urban es del pasado 25 de Junio, cuando la actriz publicó una foto en blanco y negro con el texto "Feliz Aniversario baby".

El último posteo de Kidman en las redes sociales junto a Keith Urban es del pasado 25 de Junio, cuando la actriz publicó una foto en blanco y negro con el texto "Feliz Aniversario baby".

En este posteo, el músico evitó responder públicamente y se limió a un escueto emoji, lo que algunos interpretaron como una señal de distanciamiento.