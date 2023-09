El emotivo posteo de Kiko para felicitar a su hija tras vencer el cáncer

¿Qué escribió Kiko en las redes sociales?

"ESTOY FELIZ!!!! Hoy fue la última quimioterapia de mi hija @vaviriva y tocó la campana TE AMO HIJA. Gracias señor por todas las bendiciones !!!!! #guerrera #cancersurvivor", escribió el actor en las redes sociales.

El mensaje de su hija en respuesta fue el siguiente: "TE AMO papeeto boneeto gracias por todo tu apoyo, tu alegría, tu optimismo, tus chistes, tu buen humor, todo tú eres perfecto!!. Estoy feliz".

Kiko Villagrán posteo.png Posteo de Kiko en su cuenta de Instagram.

Sin dudas han sido meses muy difíciles para Kiko y su hija, pero sin dudas esos días grises quedaron atrás. Sin embargo este no ha sido el único posteo sobre la enfermedad de Vanessa que ha emocionado a todos en las redes sociales.

Poco tiempo después de que la joven conociera la noticia de que padecía cáncer, Vanessa decidió abrir su corazón con sus seguidores en Instagram y publicó este mensaje:

"@carlos_kiko1 te fuiste (no por gusto) cuando justo me detectaron cáncer, antes de irte me dijiste: ahora voy a trabajar con más ganas para ayudarte yo te voy apoyar. Ahora que estás aquí, como ya te lo dije, me inyectas vitamina y paz en todo sentido, me siento completa y hasta lo de mi caída de cabello se me olvidó solo con tu presencia", comienza diciendo el posteo de Vanessa Villagrán.

Vanessa Villagrán.jpg Vanessa Villagrán realizando su tratamiento de quimioterapia.

"Tu, mi mamá, mi hija y mi hermano han sido esenciales para sentirme motivada, para sentirme feliz y para echarle ganas. Gracias papeeto boneeto gracias por tu apoyo, por tu buena vibra, por tus bromas, por ser tan positivo, por ser un ejemplo, por escucharme, por aconsejarme, porque eres muy humano, por tu humildad y tu carácter alegre SIEMPRE sea cual sea la circunstancia. Juntos y de la mano vamos a superar todo esto. TE AMO", escribió la hija del actor mexicano.