El día que aprendí que no sé amar: una defensa a las relaciones abiertas

"Para cerrar un ciclo decidí escribir un libro", explicó la escritora a Diario UNO, a la hora de hablar de lo que fue el inicio de la obra. García Junco acababa de dar por finalizada una relación y, así como muchos otros se sumergen en canciones tristes, ella lo hizo en una obra literaria en la que intentó descubrir los motivos que llevan a que una persona se sienta mal en una relación.

"Me parece un punto útil porque quería saber por qué causa tanto escozor la no monogamia, como si fuera una afrenta", señaló la autora del libro editado por Seix Barral. Igualmente, ella misma se encatga de aclarar que no está en contra de las relaciones monogámicas, pero sí del terror que provoca hablar de relaciones abiertas en la sociedad.

Lejos de defender los engaños o "los cuernos", la autora se muestra a favor de las relaciones abiertas, en las que no hay secretos, pero avanza más allá de ello y aclara que para romper con la monogamia hay que tener el deseo y que no es para todos.

aura garcia junco.jpg

"Creo que las personas que no han querido la monogamia han existido siempre solo que no han tenido los ambientes propicios para relacionarse de otra forma".

Imagen y pornografía

La escritora también hace un estudio de diferentes aspectos que llevan a que las personas, principalmente mujeres se sientan mal.

Uno de ellos es la imagen. El cómo se vende una imagen de persona como exitosa y todo el mundo intenta imitarla y esto lleva a las personas a frustrarse o a romper límites para ser lo más parecido a esa imagen de revista o de televisión.

Incluso, la autora señala que esto también se traslada a las aplicaciones de citas y cuenta el caso de un hombre que creó tres perfiles: el de una mujer, el de un hombre de buen físico y un tercero, que era el de un hombre "normal". Finalmente, el sujeto se muestra mal porque los dos primeros obtuvieron muchos likes y les escribieron hombres y mujeres y el tercero, el único que era real, no obtuvo nada. Este tercer perfil era realmente el suyo.

Pero García Junco no se queda allí, sino que también se refiere al hecho de que las redes sociales también tienen esa cuestión de exhibición y de acoso que las hace peligrosas para las mujeres. Tanto como el caminar por la calle.

"El cambio tiene que ser social, no individual", aduce la autora, que también le apunta a la pornografia en su obra y admite que ella misma se vio sorprendida por la cantidad de mujeres que ven este tipo de arte.

"El porno es educación sexual y es super violenta. Las más perjudicadas son las mujeres", explicó la autora mexicana, que también tiene lista una novela que saldrá en los próximos meses.

Por ahora, su último libro de 226 páginas se puede conseguir en cualquier libreria argentina.