rombai.JPG Brownies locos. El cantante de Rombai afirmó que una fan lo drogó.

Fer Vázquez relató que una seguidora le regaló unos brownies, pero nunca le avisó que tenían marihuana.

Lo que en principio era un manjar terminó siendo un mal viaje. Fer Vázquez, el cantante de Rombai, denunció que una fan le regaló unos brownies sin avisarle que eran de marihuana. Todo terminó con un malestar de parte del artista.

“Empecé a flashear que me moría”, contó.

romb.JPG Brownies locos. El cantante de Rombai afirmó que una fan lo drogó.

Cuando recibió el obsequio, el cantante lo agradeció y se lo comió. Sin saber el “ingrediente sorpresa”, empezó a sentirse mal. Él mismo relató la experiencia en sus redes sociales.

“Apareció una fan con un cartel que decía: ‘Fer nunca te vas a olvidar de mí'”, recordó. Y agregó: “Ahora me cag… de la risa, pero en ese momento la flashé. ¿Me entendés? Los brownies me los comí pensando que no tenían nada, yo no fumo, no soy de fumar”.

“De ahí me fui a jugar fútbol cinco con amigos, empecé a flashear que me moría. Tenía taquicardia, estaba transpirando”, dijo.

Todo, según Vázquez, fue culpa de los brownies locos.