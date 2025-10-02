Inicio Espectáculos Libros
El actor Enzo Vogrincic publicó su primer libro y asegura que "nació desde el desconocimiento"

Enzo Vogrincic interpretó a Numa Turcatti en la película "La Sociedad de la Nieve" y ahora publicó su primer libro

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Enzo Vogrincic presenta su primer libro titulado La muerte del personaje

Ahora el actor lanzó su primer libro, el cual lleva como título "La muerte del personaje", y el mismo surgió durante su estadía en Montevideo y Madrid.

"Hacer un libro es algo que se empieza sin tener claro del todo qué es, o qué será. A lo mejor si uno fuese un escritor real ese aspecto sería muy distinto pero en mi caso, como casi todo lo que hago, nació desde el desconocimiento y con la intención de aprender a hacerlo. Se hizo", explicó en su Instagram el actor uruguayo.

Este libro surge como un trabajo en conjunto entre Vogrincic y su amigo Felipe Ipar. "Pasó de horas y horas de conversación a papel concreto. Páginas y páginas impresas con todo eso que hablábamos y que ahora se podrá leer. Es inquietante. Hacer un libro es también presentarlo, algo más que ignoraba y ahora se va haciendo parte. No tengo claro cómo presentar algo que no fue pensado para presentarse, a lo mejor también será impreciso, improvisado como una forma que disfruto de vivir la creación", explicó el actor.

La presentación oficial del libro se realizará en dos ocasiones: en Madrid y Montevideo, "dos ciudades que son muy parte del propio libro", explicó el actor. En Montevideo, la presentación será el próximo 11 de octubre en la Feria Internacional del Libro, a las 19:00 en la Sala Azul de la Intendencia de dicha ciudad.

"Hacer un libro es también presentarlo, algo más que ignoraba y ahora se va haciendo parte. No tengo claro cómo presentar algo que no fue pensado para presentarse, a lo mejor también será impreciso, improvisado como una forma que disfruto de vivir la creación. Será en octubre, los primeros días en Madrid y en Montevideo. Dos ciudades que, a su vez, son muy parte del propio libro", expresó Vogrincic en Instagram.

