Duna: La película que es un éxito a pesar de su pasado de fracasos

Antes de comentar específicamente este filme, hago un repaso de las versiones anteriores que cimentaron la fama de Duna como un texto literario de gran dificultad para llevar al cine, inversión millonaria de por medio.

El sueño que no fue

Estrenos de cine peliculas Foto 3 Duna Jodorosky.jpg

La primera adaptación de la novela de Frank Herbert fue concebida por el director chileno Alejandro Jodorowsky y se ha convertido en toda una leyenda dentro del mundo del cine. Es increíble lo fascinante que nos puede parecer una película que nunca llegó a terminarse, sobre todo por su proceso creativo y por el equipo de notables que estuvo involucrado. Su encanto ha sido tal que quedó plasmado en el maravilloso documental Jodorowsky's Dune .

Para 1974 el realizador chileno no había leído Duna, pero fue el nombre que se le ocurrió cuando el productor francés Michel Seydoux, fascinado por sus anteriores filmes El topo (1970) y La montaña sagrada (1973), le aseguró que tendría la financiación que quisiera para su próximo proyecto.

Lo que nadie puede negar es que Jodorowsky tenía y tiene múltiples talentos, que lo han llevado a expresarse desde la filosofía a la literatura y las artes visuales y que tiene además la capacidad de encontrar o redefinir a otros talentosos.

Así, por ejemplo, incluyó entre sus protagonistas a Mick Jagger y Salvador Dalí (como actores), al consagrado Orson Welles en el rol del Barón Harkonnen, a David Carradine (como el Duque Leto Atreides) y reservó para su propio hijo, Brontis, el papel de Paul Atreides.

A cargo de la música original estaba nada menos que Pink Floyd y de los efectos visuales se encargaba Dan O’Bannon, quien años más tarde se consagraría como guionista de Alien, el octavo pasajero (1979). Por su parte, Salvador Dalí le sugirió contactar a un artista suizo para crear los ambientes en torno al Barón Vladimir Harkonnen. Se trataba de H. R. Giger, por entonces desconocido y si bien este trabajo no vio la luz, se convirtió en su puerta de entrada a Hollywood cuando el director Ridley Scott lo descubrió y le pidió crear una de las criaturas más espeluznantes y famosas del cine de todos los tiempos: Alien.

Estrenos de cine peliculas Foto 4 Duna Giger.jpg H. R. Giger hizo los bocetos de parte del filme de Jodorowsky. Luego se hizo famoso por crear la criatura de Alien, el octavo pasajero.

Con un gasto millonario solo en la preproducción, el proyecto de Jodorowsky era tan ambicioso como imposible de financiar. Quería que el filme rompiera los moldes narrativos de Hollywood y que los espectadores tuvieran la sensación de estar viendo la película bajo los efectos del ácido lisérgico (LSD), droga muy popular en las décadas de 1960 y 1970 entre las comunidades artísticas. Esa es la principal crítica que el cineasta chileno (hoy de 92 años) le ha hecho a la cinta de Denis Villeneuve: "Se puede ver que se trata de cine industrial, que hay un montón de dinero y que es una película muy cara. Pero si ha costado tanto tiene que recaudar proporcionalmente. Y ahí está el problema: no hay sorpresas. Formalmente es idéntica a lo que hace todo el mundo. La iluminación, las interpretaciones... todo es predecible".

Lo increíble de este proyecto trunco es la enorme influencia que tuvo en películas posteriores que se convirtieron en referentes de la ciencia ficción cinematográfica, desde Star Wars a la mencionada Alien.

La que llegó, pero fue un fracaso

Ante la imposibilidad de que la cinta de Jodorowsky pudiera terminarse, los productores del filme, Arthur P. Jacobs y Michel Seydoux vendieron los derechos de la novela al italiano Dino De Laurentiis en 1982, quien se convirtió en el productor del filme de David Lynch en 1984.

Estrenos de cine peliculas Foto 5 Duna Lynch.jpg

Lynch venía de filmar dos películas celebradas por la crítica: Eraserhead (1977) y El hombre elefante (1980), ambas en blanco y negro. Pero Duna (1984) tenía que ser no sólo a color, sino por todo lo alto.

Lynch siguió la idea de su predecesor y también sumó a un cantante al elenco: Sting, junto a nombres reconocidos como Max von Sydow, Silvana Mangano, José Ferrer, Virginia Madsen o Patrick Stewart. Un reparto increíble, en manos de un director con un sello muy personal, que concibió la historia para más de un filme, seguramente basándose en la trilogía inicial de Star Wars. Tan confiados estaban en su éxito que hasta hicieron juguetes basados en los personajes, merchandising que hizo aún más millonaria la franquicia de George Lucas.

Estrenos de cine peliculas Foto 6 Duna Sting.jpg Sting fue parte del elenco de la versión de Duna de David Lynch.

La entrega inicial de David Lynch duraba más cuatro horas, pero las sucesivas ediciones dejaron el metraje en poco más de dos horas y así fue cómo llegó a los cines. A pesar de la enorme inversión en la cinta y en su publicidad, el público le dio la espalda.

¿La versión definitiva?

Lo primero que hay que aclarar sobre la versión estrenada el jueves, de 155 minutos de duración, es que es la primera parte de una obra concebida por Denis Villeneuve en dos entregas. ¿Cuándo se estrena la segunda? No se sabe, porque ni siquiera se ha filmado, ya que en vista de los fracasos anteriores las compañías productoras querían ver el desempeño en taquilla para dar luz verde a la segunda película. Por el desempeño hasta ahora, esto sería posible, porque de lo contrario la visión del director quedaría trunca, como le sucedió a David Lynch que había pensado una trilogía para su adaptación.

En esta primera etapa, el despliegue visual es asombroso. Desde la trilogía original de Star Wars que no veía la creación de otros universos de manera tan compleja y con tanta belleza. Villeneuve posee un particular talento para armonizar cada imagen y un cuidado extremo de los aspectos técnicos (fotografía, iluminación) para lograr un propósito estético integral. Ya lo había dejado en claro en anteriores filmes como La llegada (2016) y Blade Runner 2049 (2017).

Estrenos de cine peliculas Foto 7 Duna.jpg

Hay algunos prodigios visuales, como los helicópteros libélulas, que hablan de la búsqueda de una visión armoniosa y particular de la novela, donde todo suma para terminar de sumergir al espectador en un viaje lleno de sorpresas. ¿Cine industrial? Seguramente, pero no exento de calidad y belleza.

La música del experimentado Hans Zimmer es otro ingrediente equilibrado y perfectamente acoplado a la historia. Nada desentona en la versión de Villeneuve y otro tanto podemos decir del magnífico diseño de vestuario, a cargo de Jacqueline West y Bob Morgan, quienes tuvieron la responsabilidad de crear cerca de 1.000 trajes para los diferentes mundos.

Para completar esta armonía por supuesto necesitaba un elenco que estuviera a la altura. A los ya nombrados protagonistas se suman Josh Brolin, Jason Momoa, Zendaya, Javier Bardem y Charlotte Rampling, entre otros. Se ha criticado que los roles esenciales no expresan demasiadas emociones, pero no sabemos si Villeneuve les dará una progresión emocional, en virtud de que esta es solo la primera parte. Sobre todo Chalamet debe lidiar con un personaje dividido entre el llamado a cumplir el deber de su linaje y su tormento por saber si es o no el elegido, donde las emociones quedan en un segundo plano.

Ojalá el segundo filme vea la luz. No podemos esperar la hora de volver a Arrakis.

Ficha técnica

Duna (Dune)

Dirección: Denis Villeneuve.

Elenco: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Zendaya, Javier Bardem, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling.

Guion: Eric Roth, Denis Villeneuve, Jon Spaihts, basado en la novella de Frank Herbert.

Duración: 155 minutos.

Apta para mayores de 13 años.

Calificación: Muy buena.

