Dua Lipa anunció fecha en Argentina

“¡Estoy tan emocionado de volver a hacer una gira y ver a mis ángeles en persona! Qué increíble que todos podamos bailar y celebrar juntos una vez más”.Cuando escribía Future Nostalgia, imaginaba las canciones que se tocaban en clubes en las noches con tus amigos. Estoy tan emocionado de que esta fantasía finalmente se haga realidad. ¡No puedo esperar para experimentar estas canciones juntos en vivo!", dijo la artista.

Esas fueron las palabras de Dua Lipa, la multifacética artista británica, recientemente ganadora de dos Grammy a Mejor Álbum Pop y Álbum del Año, al confirmar su gira latinoamericana “Future Nostalgia Tour”, que la traerá nuevamente a nuestro país para reencontrarse con el público argentino, el 14 de septiembre de 2022 en el Hipódromo de Palermo.

Además del show en Buenos Aires, producido por DF Entertainment y Live Nation, la tan esperada gira tendrá conciertos en Santiago de Chile, Bogotá, Ciudad de México y Monterrey, y constituirá el desenlace perfecto del furor mundial que generó “Future Nostalgia”, el trabajo discográfico más reproducido de 2020 en Spotify y uno de los "Best Of" de fin de año de los principales referentes de la industria a nivel global, desde Rolling Stone pasando por Billboard y Pitchfork. Asimismo, generó múltiples hits en todo el mundo como los #1 "Break My Heart", "Levitating" y "Don't Start Now".

Además de batir récords, Dua también es una poderosa fuerza dominante que le permitió encabezar como la artista femenina más reproducida en Spotify y actualmente es la cuarta artista más grande del mundo con más de 65 millones de oyentes mensuales.

“Future Nostalgia” tiene más de 7 mil millones de reproducciones en todas las plataformas del mundo. Después de recibir seis nominaciones en los Grammy 2021, incluyendo Disco, Canción y Álbum del Año, lleva en su haber tres galardones como Mejor Álbum Vocal Pop este año y por Mejor Artista Nuevo y Mejor Grabación Dance en 2019, que, inexorablemente la consagran como la artista Pop del momento.

“Future Nostalgia” es la continuación de su disco debut homónimo de 2017, que convirtió a Dua en la primera artista femenina en la historia de los Brit Awards en obtener cinco nominaciones, con dos victorias para British Breakthrough Act y British Female Solo Artist.