Disney +: diez contenidos recomendados para ver

Pero además, cada uno de los sellos está produciendo gran cantidad de títulos específicamente para Disney+.

10 buenas propuestas para ver en Disney+

The Mandalorian: La serie sigue a Mando, un mandaloriano que es contratado para recuperar un “paquete" que resulta ser un misterioso niño. En el camino, Mando y Baby Yoda se topan con todo tipo de personajes de Star Wars.

Mulan: El nuevo live action sobre la historia de Mulan es diferente a la versión animada y, aunque se extraña a Mushu y las canciones, tiene una buena dosis de acción, paisajes increíbles y un mensaje poderoso.

Saga Star Wars: Desde las películas originales de George Lucas hasta los estrenos más recientes, la saga completa de Star Wars, incluyendo Rogue One y la serie The Clone Wars, estarán disponibles aquí de forma permanente.

Saga The Avengers: Todas las películas de la saga de Avengers pasaron a formar parte del catálogo de Disney Plus. Además, esta es la plataforma en la que podrás ver las series de Wanda Vision, Loki y The Winter Soldier.

Wanda Vision (a estrenarse en enero 2021): De todas las series de Marvel, esta es la más esperada. Nos lleva a una realidad alterna que parece haber sido creada por la Bruja Escarlata para lidiar con la muerte de Vision.

Marvel 616: Una serie documental de antología que explora los impactos históricos, culturales y sociales del Universo Marvel Comics y su intersección con el mundo.

Prop Culture: Esta serie te lleva a descubrir los trucos detrás de tus películas favoritas de Disney, mostrando un poco más sobre el proceso y los artistas que se encargan de llevar las historias a la pantalla grande.

Los Simpson: son un clásico en la pantalla y la figura favorita de Fox. Solamente están disponibles las temporadas 29 y 30, pero podrían sumarse algunas en los próximos meses.

The Right Stuff: Esta es una serie original de National Geographic en la que se exploran los eventos, problemas y logros de los primeros días del programa espacial en Estados Unidos.

Hamilton: Un largometraje sobre el espectáculo de Broadway que relata la vida real de uno de los padres fundadores más importantes de Estados Unidos y primer secretario del Tesoro, Alexander Hamilton.