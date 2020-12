Dieguito Fernando Maradona "mira las estrellas buscando a su papá"

"Para Dieguito, Diego no era el astro de fútbol, sino simplemente su papá. Él busca jugar a la tablet con él y tenerlo a Diego en una silla. Que le tire la pelota con la mano. Busca ese Diego, no al que todos conocemos", manifestó.

Luego, explicó que el hijo menor de Maradona, de 7 años, siempre recuerda al astro del fútbol y en especial cuando oscurece.

"Pide mucho por el papá. A la noche, cuando vamos al campo, me saca y me dice 'vamos afuera'. Se pone a mirar las estrellas buscando a su papá. Y cuando está nublado, dice 'porque hay nubes, papá no me puede cuidar'. En esas condiciones está Dieguito", concluyó emocionado Baudry.