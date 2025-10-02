Inicio Espectáculos Destino San Javier
Destino San Javier desata su "Huracán de Amor" en Mendoza

El trío presenta su cuarto álbum de estudio, un trabajo que equilibra tradición, madurez y una nueva impronta sonora

Por UNO
Destino San Javier. Este viernes en el Plaza. 

Destino San Javier inicia su gira nacional de presentación de "Huracán de Amor", su esperado cuarto disco de estudio, y regresa a Mendoza. Será el viernes 3 de octubre a las 21:30 en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas para el espectáculo se encuentran disponibles en EntradaWeb y boletería del teatro.

Tradición y evolución en 11 canciones

El nuevo álbum, que también da nombre al tour, marca una nueva y más madura etapa en la carrera del trío. En "Huracán de Amor", Destino San Javier logra un equilibrio palpable entre la fidelidad a sus raíces folklóricas y una decidida búsqueda sonora contemporánea.

Destino San Javier presenta su más reciente material este viernes en el Teatro Plaza.

Por primera vez, el grupo tomó las riendas completas de la producción artística del disco. Esta decisión les permitió experimentar con nuevos arreglos, texturas instrumentales y sonidos que enriquecen su propuesta sin despojarla del alma folklórica que los define. El resultado es un viaje musical que atraviesa emociones intensas y paisajes diversos.

El disco está compuesto por 11 canciones que, según adelantan, incluyen chacareras vibrantes con la fuerza del norte argentino, zambas íntimas con arreglos respetuosos pero con sello propio, y las baladas románticas que han consolidado la popularidad del trío.

Temas como “Invéntame” y “Tú sí sabes quererme”, ya lanzados como adelantos, forman parte de esta obra que ha sido definida por sus propios protagonistas como una declaración de principios: “'Huracán de Amor' es fuerza, es pasión, es raíz y evolución”. El nuevo trabajo discográfico busca ser un reencuentro musical con el público, con la promesa de la fuerza vocal y las armonías que son marca registrada de Destino San Javier.

