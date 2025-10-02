Destino San Javier desata su "Huracán de Amor" en Mendoza

Por primera vez, el grupo tomó las riendas completas de la producción artística del disco. Esta decisión les permitió experimentar con nuevos arreglos, texturas instrumentales y sonidos que enriquecen su propuesta sin despojarla del alma folklórica que los define. El resultado es un viaje musical que atraviesa emociones intensas y paisajes diversos.

El disco está compuesto por 11 canciones que, según adelantan, incluyen chacareras vibrantes con la fuerza del norte argentino, zambas íntimas con arreglos respetuosos pero con sello propio, y las baladas románticas que han consolidado la popularidad del trío.

Embed - Destino San Javier, Américo - Invéntame (Official Video)

Temas como “Invéntame” y “Tú sí sabes quererme”, ya lanzados como adelantos, forman parte de esta obra que ha sido definida por sus propios protagonistas como una declaración de principios: “'Huracán de Amor' es fuerza, es pasión, es raíz y evolución”. El nuevo trabajo discográfico busca ser un reencuentro musical con el público, con la promesa de la fuerza vocal y las armonías que son marca registrada de Destino San Javier.