Juan Farré en vivo en el Teatro Tajamar

Ya en los singles adelanto "El cuco de existir", con la participación especial de Alejo y Valentín, y "La receta para dejar de ser extraño", junto a Gauchito Club, se puede percibir la atmósfera que recorre el disco: un universo introspectivo, cuidado y singular. Para Juan "'Después de la suerte' es un disco donde hay un tipo contando ocho cuentos. Contando con todo el corazón, cosas que no son del corazón, que son de la mente."

Embed - Juan Farré/La receta para dejar de ser extraño/Feat @gauchitoclub

Sobre Juan Farré

Es músico, compositor y productor nacido en San Rafael, Mendoza. Desde su álbum debut, "Roquestuera" (2008) ha construido una discografía sólida y diversa, marcada por una búsqueda estética constante y letras que combinan sensibilidad, humor y reflexión.

A comienzos de los 2010s fue parte del colectivo Submarino, con el que se presentó en el CC Konex (Buenos Aires) y el Teatro Independencia de Mendoza. Su segundo disco, "La indecisión del mestizo" (2015), fue destacado por el mítico Billy Bond como uno de los mejores del under argentino y con "Segunda foto al mundo" (2020), sumó colaboraciones con artistas como Lula Bertoldi, Lucio Mantel y Luciana Mocchi, entre otros. Desde hace unos años -con su regreso a Mendoza- forma parte de Flanes, proyecto musical con un sonido más rockero.