Este viernes

Juan Farré en vivo en el Teatro Tajamar

El cantautor presenta "Después de la suerte", su nueva placa, con canciones a contramano de las tendencias, pero que seducen con melodías capaces de desafiar el algoritmo

Juan Farré presenta su más reciente material este viernes en Tajamar.

Juan Farré se presenta el viernes 3 de octubre en el Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921, Ciudad). El músico nacido en San Rafael presentará junto a su banda estable, "Después de la suerte", su cuarto disco. Además la noche promete invitados especiales. La entrada al show tiene un valor de $20.000 se consigue en EntradaWeb.

Lanzado el pasado 28 de agosto, "Después de la suerte", es el cuarto disco del cantante y compositor Juan Farré. Un trabajo íntimo, filosófico y musicalmente fuera de los caminos más transitados. Con una sonoridad acústica, las ocho canciones del disco cuentan con arreglos de cuerdas y letras cargadas de existencialismo, ironía y una poética muy personal. Farré reafirma su lugar como un artista que no sigue las modas, pero que lleva el ritmo por dentro.

Juan Farré, este viernes en Tajamar.

Ya en los singles adelanto "El cuco de existir", con la participación especial de Alejo y Valentín, y "La receta para dejar de ser extraño", junto a Gauchito Club, se puede percibir la atmósfera que recorre el disco: un universo introspectivo, cuidado y singular. Para Juan "'Después de la suerte' es un disco donde hay un tipo contando ocho cuentos. Contando con todo el corazón, cosas que no son del corazón, que son de la mente."

Sobre Juan Farré

Es músico, compositor y productor nacido en San Rafael, Mendoza. Desde su álbum debut, "Roquestuera" (2008) ha construido una discografía sólida y diversa, marcada por una búsqueda estética constante y letras que combinan sensibilidad, humor y reflexión.

A comienzos de los 2010s fue parte del colectivo Submarino, con el que se presentó en el CC Konex (Buenos Aires) y el Teatro Independencia de Mendoza. Su segundo disco, "La indecisión del mestizo" (2015), fue destacado por el mítico Billy Bond como uno de los mejores del under argentino y con "Segunda foto al mundo" (2020), sumó colaboraciones con artistas como Lula Bertoldi, Lucio Mantel y Luciana Mocchi, entre otros. Desde hace unos años -con su regreso a Mendoza- forma parte de Flanes, proyecto musical con un sonido más rockero.

