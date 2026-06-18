Destino Circular, la banda mendocina que tributa a Virus se presenta este viernes 19 de junio a las 21 en el Espacio Cultural Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). El show estará centrado en el 40° aniversario de “Locura”, el emblemático disco que vendió más de 200.000 copias y marcó una verdadera explosión musical en toda América Latina.
Viernes 19 de junio
Destino Circular celebra los 40 años de "Locura" con su homenaje a Virus, en el Le Parc
La banda tributo Destino Circular presenta un espectáculo único dedicado a revivir el legado de una de las agrupaciones más influyentes del rock argentino: Virus.
El público se puede preparar para una noche que lo hará vibrar al ritmo de los grandes clásicos, pero con un toque completamente nuevo y fresco es la promesa de la banda para el inicio del fin de semana.
Una noche para vibrar con los clásicos
Destino Circular no solo reconocerá de principio a fin una de las obras más importantes de la agrupación liderada por Federico Moura, sino que además complementará el repertorio con los grandes éxitos que marcaron una época memorable en la música de nuestro país.
La banda está integrada por reconocidos músicos de la escena mendocina:
- Willy Moreno (voz y guitarra).
- Mauro Moyano (bajo).
- Claudio López (programación y teclados).
- David Sisler (batería).
- Nacho Rodríguez (guitarra).
Las entradas están disponibles en EntradaWeb.