Destino Circular celebra los 40 años de "Locura" con su homenaje a Virus, en el Le Parc

El público se puede preparar para una noche que lo hará vibrar al ritmo de los grandes clásicos, pero con un toque completamente nuevo y fresco es la promesa de la banda para el inicio del fin de semana.

Destino Circular tributo a Virus 1 Destino Circular celebra los 40 años de "Locura".

Una noche para vibrar con los clásicos

Destino Circular no solo reconocerá de principio a fin una de las obras más importantes de la agrupación liderada por Federico Moura, sino que además complementará el repertorio con los grandes éxitos que marcaron una época memorable en la música de nuestro país.