Gabriel Sotelo

Mendoza fue testigo y protagonista de la película Desertor que estrenará este jueves en las salas de cine de todo el país. Este filme, dirigido por Pablo Brusa, fue grabado íntegramente en Uspallata durante los meses de octubre y noviembre de 2018.

Te puede interesar: ¿Dónde voto? Consultá el padrón electoral para las elecciones generales del 27 de octubre

El protagonista del largometraje es el mendocino, integrante de Fuerza Bruta, Santiago Racca. Junto al godoicruceño también actúan los experimentados Daniel Fanego y Marcelo Melingo.

Desertor cuenta la historia del Cabo Rafael Márquez (Racca), quien toda su vida sufrió el estigma de su padre, que fue declarado desertor del ejército tras desaparecer sin dejar rastro. Años después, Rafael se encuentra con la mochila que pertenecía a su padre, desatando así el comienzo de una peligrosa búsqueda que lo llevará a conocer a un curioso personaje, guardián del mítico camino del Inca (Melingo).

Diario UNO habló en exclusiva con Racca, Fanego y Melingo, los protagonista de Desertor que estarán en Mendoza el próximo jueves para el estreno nacional del filme junto al director Pablo Bruna.

Te puede interesar: Santiago Racca: el mendocino de Fuerza Bruta que estrenará su primer film

El pasado 11 de octubre los protagonistas vieron el filme por primera vez en una función privada para los actores y allegados a la producción en Buenos Aires. Por este motivo, tras ver los resultados, Fanego se entusiasmó en lo que se propone.

"Estoy con mucha expectativa de como la va a recibir el público, fundamentalmente el de la ciudad de Mendoza porque es en dónde se grabó la película. Después de verla me pareció una gran película, con buenas interpretaciones y una buena realización", explicó Fanego que interpreta a Pascual Urbe, un hombre recluido en su rancho y alejado de la sociedad.

Por su parte, Melingo, que interpreta al coronel Santos, dice que no ha visto el filme y lo verá por primera vez este jueves. "El 8 viajé a Barcelona así que no pude asistir a esa función. Tengo las mejores referencias de todos, pero no la he visto así que estoy muy ansioso", contó el actor desde la ciudad española.

Racca coincidió con Melingo en que no le gustó verse. "Está bueno verse, pero no me dejo de criticar. Actúan todos bien, menos yo (risas). Fue algo muy lindo y mirarse también sirve para aprender", contó el mendocino que también es parte del elenco de Fuerza Bruta.

Daniel Fanego durante el rodaje

"Es muy difícil vernos. A está altura es una especie de estudio minucioso que ya nos conocemos y tratamos de no caer en esas costumbre e intentamos innovar. A mi me pasa que se me encasilla en el rol de villano o de malo, por eso trato de buscarle matices. Si uno está cometiendo una maldad hay que tratar de ser lo más simpático posible y trabajar de ese lugar, por eso quiero ver cómo resultó", contó Melingo.



Desertor, producida por Marcelo Ortega, Antonio Pita, Luciano Croatto, Juan Pablo Astie, fue una inversión de 22 millones de pesos (70% en Mendoza).

"Todo el equipo es lugareño. Nosotros somos los porteños que pisamos el suelo en dónde se cuenta la historia de un regimiento de montaña de la locación", adelanta Melingo, a lo que coincide Fanego.

"La posibilidad de que las provincias empiecen a asumir con mano propia la producción cultural y audiovisual es algo muy buena. Esta posibilidad y asociación de producir para exportar es algo muy importante, un activo potencial muy grande. Es importante para el país porque abre una mirada del hombre de las provincias con temas que les afecten directamente a los que viven allí, es una mirada diferente que la del porteño. Hay que sacar un poco la atención de Buenos Aires y darle a los estados provinciales y regiones la posibilidad que podamos crecer", agregó Fanego que tiene familia en San Rafael por lo que es un asiduo visitante de la provincia.

Santiago Racca, el protagonista mendocina, contó cómo se enteró que realizaría el papel principal. "Mi profesor Miguel Más es muy amigo de Marcelo Ortega (Presidente de Film Andes), entonces él me recomendó porque me conocía y necesitaban alguien con destreza física. Me junte con Marcelo en un café para que me vea personalmente, le mostré unos videos y se convenció. A los 2 días me dijo que tenía el protagónico", contó sorprendido el joven de 26 años.

Marcelo Melingo aprendió a utilizar armas para este filme

Melingo, por su parte, explicó que su personaje tiene algo de él. "Es un militar y algo de eso puedo captar estéticamente porque vengo de una familia clase media acomodada y en mis antepasados había algo de esto. Después la profesión me ha dado la propia identidad pero uno guarda ciertas estéticas y comportamiento de observaciones. Con este tipo de roles es interesante jugar porque es un militar de montaña parco, pero traté de darle mis ciertos matices coacheado por una persona entrenada, un estadounidense experto en manejo de armas que me enseñó un montón".

"El mío es un personaje muy atractivo que guarda un enigma que de a poco se irá revelando en la película. Fue muy grato construir un personaje tan consolidado. Es un personaje que no tiene dudas respecto a lo que le ocurren en conflictos grandes", contó Fanego, el más experimentado de los 3 protagonistas, que no quiso adelantar más invitando a ver la película.

El mendocino Santiago Racca protagoniza por primera vez un filme

Racca tuvo su debut como protagonista con este filme y trabajar con actores de la talla de Fanego fueron una escuela, según contó. "Nunca se puso en una postura que era superior, ni nada. Siempre al nivel de uno. Con Daniel era con el que más texto pasaba. Me hizo aprender que por más que tengas 50 años haciendo películas hay que seguir haciendo las cosas así, con detalles. Aprendí muchísimo y al momento de la acción te hace actuar, te pone en una emoción particular", reveló el mendocino que había visto al actor en El Ángel y ansiaba trabajar con él.

"Me da un poco de miedo, no quiero ser un ejemplo de nada (risas). A mi me parece que Santiago es un pibe que se tomó muy en serio su trabajo. Grabar una película así exige mucha concentración porque se va de atrás para adelante y mezclado porque se arma la película de acuerdo a la necesidad de rodaje. La concentración y decisión de lo que se hace detrás de escena es muy importante. Él se hecho la película sobre los hombros. Es un actor con vocación y me da alegría porque esto es un trabajo de equipo. No hay nadie más que otro. Cada plano es un grupo de personas que corre para lograrla", se llenó de elogios Fanego sobre Racca.

El estreno de Desertor será este jueves en todos los cines del país y Mendoza será protagonista, no solo por la participación de Racca sino porque Uspallata fue el lugar elegido para su rodaje.