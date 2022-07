El envío, una adaptación del exitoso formato internacional "All Together Now" con la que Tinelli apuesta a renovar el desgastado formato de "Showmatch" que no fue acompañado por el rating durante 2021, inició anoche pasadas las 22.30 luego de que Alex Caniggia se consagrara en la final de "El hotel de los famosos", dejándole al conductor un promedio de 13.6 puntos.

Esto, sumado al look de Cristian Castro o la seriedad del Puma Rodríguez, dos de los integrantes del jurado, generaron una fuerte ola de memes y chistes a través de las redes sociales.

