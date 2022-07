El envío, una adaptación del exitoso formato internacional "All Together Now" con la que Tinelli apuesta a renovar el desgastado formato de "Showmatch" que no fue acompañado por el rating durante 2021, inició anoche pasadas las 22.30 luego de que Alex Caniggia se consagrara en la final de "El hotel de los famosos", dejándole al conductor un promedio de 13.6 puntos.

Producido por LaFlia, el envío consiste en un certamen en el que los participantes elegidos en un casting multitudinario y federal, deben convencer con sus dotes para el canto a un jurado de 100 figuras nacionales e internacionales.

Quién es el jurado famoso de Canta conmigo ahora