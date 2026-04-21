El icónico director Luis Puenzo falleció en las últimas horas, y la noticia fue confirmada por su entorno cercano. En los últimos años, el realizador cinematográfico se había mantenido alejado de la vida pública debido a problemas de salud.
De qué murió Luis Puenzo: qué le pasó al director de 80 años
El cine argentino despide hoy a uno de sus máximos exponentes: despedimos a Luis Puenzo, el director de "La historia oficial"
¿De qué murió el director Luis Puenzo?
Nancy Duré confirmó la información en el programa "Puro Show" y explicó que el director se había retirado hace unos años para batallar contra una enfermedad a la que lamentablemente, no pudo ganarle. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce cuál es la enfermedad que padecía el director de "La historia oficial".
A lo largo de su carrera, además de haber dirigido producciones muy importantes para la industria nacional, Puenzo también presidió el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (Incaa) desde 2019 hasta 2022. Además, es el padre de Lucía Puenzo, otra de las cineastas más importantes del país.
¿Cuáles son las películas más icónicas dirigidas por Luis Puenzo?
La película más importante en la carrera de Puenzo es "La historia oficial", la cual obtuvo el Óscar a la mejor película extranjera en 1986. La película, protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio ponía por primera vez sobre la mesa, la temática de los desaparecidos, la apropiación de bebés y la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y se convirtió en un ícono para la historia del cine local.
Desde ese hito Puenzo rodó cinco películas más, incluyendo "Gringo viejo", con Gregory Peck y basada en una novela del mexicano Carlos Fuentes, y "La peste", con William Hurt y Robert Duvall protagonizando una adaptación de la novela homónima de Albert Camus.
También fue el director de "La puta y la ballena", una producción que se estrenó en 2004 y que está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Miguel Ángel Sola, entre otros.
Hoy, el cine y la industria argentina despide a un guionista, productor y director que supo entender que una película puede reflejar diversas problemáticas y momentos históricos que quedarán para siempre en nuestra memoria colectiva.