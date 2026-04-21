De qué murió Luis Puenzo: qué le pasó al director de 80 años

Embed - AV-4393 ["La historia oficial" recibe el Oscar 1986]

¿Cuáles son las películas más icónicas dirigidas por Luis Puenzo?

La película más importante en la carrera de Puenzo es "La historia oficial", la cual obtuvo el Óscar a la mejor película extranjera en 1986. La película, protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio ponía por primera vez sobre la mesa, la temática de los desaparecidos, la apropiación de bebés y la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y se convirtió en un ícono para la historia del cine local.

Desde ese hito Puenzo rodó cinco películas más, incluyendo "Gringo viejo", con Gregory Peck y basada en una novela del mexicano Carlos Fuentes, y "La peste", con William Hurt y Robert Duvall protagonizando una adaptación de la novela homónima de Albert Camus.

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También fue el director de "La puta y la ballena", una producción que se estrenó en 2004 y que está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Miguel Ángel Sola, entre otros.

Hoy, el cine y la industria argentina despide a un guionista, productor y director que supo entender que una película puede reflejar diversas problemáticas y momentos históricos que quedarán para siempre en nuestra memoria colectiva.