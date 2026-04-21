El cine argentino atraviesa una semana de luto difícil de procesar. Apenas un día después de despedir a Luis Brandoni, este martes se confirmó el fallecimiento de Luis Puenzo a los 80 años en la ciudad de Buenos Aires. Argentores fue quien dio la triste noticia y de enviar sus condolencias a la familia de quien fuera uno de los directores, guionistas y productores más influyentes de nuestra historia. A tal punto que fue quien le dio a Argentina el primer premio Oscar en 1986.
Murió Luis Puenzo, el director que le dio a Argentina el primer Oscar con "La historia oficial"
Luis Puenzo, de vasta trayectoria en el cine argentino, tenía 80 años y fue quien dirigió el film que ganó el Oscar a mejor película extranjera en 1986
Nacido el 19 de febrero de 1946, Puenzo comenzó su camino en la publicidad allá por los años 60, pero su nombre quedó grabado a fuego en la memoria colectiva en 1986. es que ese año, su película "La historia oficial" hizo historia grande al ganar el Oscar a la Mejor Película Extranjera, el primero para nuestro país.
Aquel film, que escribió junto a Aída Bortnik, no solo conmovió al mundo al tratar las apropiaciones de menores en la última dictadura, sino que también le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar por su guion.
Pero su carrera no se quedó solo en ese hito. Puenzo dirigió a estrellas internacionales como Jane Fonda y Gregory Peck en "Gringo viejo" (1989) y se animó a adaptar a Albert Camus en "La peste" (1992). Su último largometraje fue "La puta y la ballena" en 2004.
Más allá de las cámaras, fue un hombre clave para la industria: impulsó la Ley de Cine en 1994, que le dio autonomía al INCAA, organismo que además presidió entre 2019 y 2022.
De qué se trata La historia oficial, la primera película argentina en ganar un Oscar
"La historia oficial" (1985) tiene una trama tremenda: una profesora de clase alta y la búsqueda de la verdad sobre el origen de su hija adoptiva al sospechar que podría ser la hija de desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina que se extendió desde 1976 hasta 1983.
El film premiado busca reflejar una época con complicidad social, la toma de conciencia y el miedo.