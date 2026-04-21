Murió Luis Puenzo, el director que le dio a Argentina el primer Oscar con "La historia oficial"

Luis Puenzo (2) Luis Puenzo ganó muchos premios a lo largo de su carrera. Sobresale el Oscar en 1986.

Pero su carrera no se quedó solo en ese hito. Puenzo dirigió a estrellas internacionales como Jane Fonda y Gregory Peck en "Gringo viejo" (1989) y se animó a adaptar a Albert Camus en "La peste" (1992). Su último largometraje fue "La puta y la ballena" en 2004.

Más allá de las cámaras, fue un hombre clave para la industria: impulsó la Ley de Cine en 1994, que le dio autonomía al INCAA, organismo que además presidió entre 2019 y 2022.

De qué se trata La historia oficial, la primera película argentina en ganar un Oscar

"La historia oficial" (1985) tiene una trama tremenda: una profesora de clase alta y la búsqueda de la verdad sobre el origen de su hija adoptiva al sospechar que podría ser la hija de desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina que se extendió desde 1976 hasta 1983.

historia oficial.JPG Héctor Alterio y Norma Aleandro en "La historia oficial".

El film premiado busca reflejar una época con complicidad social, la toma de conciencia y el miedo.