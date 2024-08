De la mano de Walter Alesci-Chelini llega un ciclo de cine sobre feminismo en la cultura del Magreb

Ciclo de cine magrebi.jpeg Aquí, la agenda del ciclo de cine árabe de origen magrebí "Tras la Revolución del Jazmín" que llega a las salas de la Nave Universitaria.

"Al ser egresado de la UNCuyo, siempre he intentado mantener un vínculo estrecho. Normalmente lo he hecho a través de la donación de bibliografía en inglés dentro del campo de la sociología de la comunicación, el feminismo y los estudios de género de la actualidad", explicó el doctor en Sociología y licenciado en Comunicación Social sobre cómo llega este ciclo cinematográfico a las salas de la Nave UNCuyo, y con entrada gratuita.

"Tras la Revolución del Jazmín" decidió llamar a este ciclo de cine magrebí cuyas temáticas de los filmes están atravesadas por el rol de la mujer en esas sociedades y su similitud con la latinoamericana.

Un ciclo de cine en formato "tournée" para hablar de feminismo

El ciclo arranca este sábado, a las 18.15, con la película marroquí "Razzia", hablada en árabe y subtitulada en francés. "Cuatro almas en busca de la verdad, 30 años después de que un maestro apasionado en las montañas del Atlas quedara en silencio. A través del eco de sus sueños rotos, las desilusiones de los 4 personajes encarnan las chispas que encenderán la ciudad en llamas", reza la sinopsis de esta cinta dirigida por Nabil Ayouch.

Siempre a las 18.15 en la Nave UNCuyo, le siguen las proyecciones de "Papicha, sueños de libertad" (Argelia, 2019, con subtítulos en español) el martes 3 de septiembre; "Millefeuille" (Túnez, 2012) el miércoles 4; "Una historia de amor y deseo" (Francia-Túnez, 2021, con subtítulos en inglés) el jueves 5; "El Paraíso" (Bélgica, 2023, con subtítulos en inglés) se verá el sábado 7; y cierra el ciclo de cine magrebí el drama "Adam" (Marruecos, 2019, con subtítulos en español) a proyectarse el martes 10.

Como organizador, Walter Alesci-Chelini afirma que es un ciclo de cine en formato de tour o a la manera de tournée, "ya que Marruecos, Argelia y Túnez comparten eventos similares tras sus independencias; y la repercusión de estos eventos impacta en la vida de las personas que integran la diáspora en Francia".

Adam cine Marruecos.jpeg Escena de la película marroquí "Adam" con la que cierra el ciclo en la Nave UNCuyo el próximo martes 10 de septiembre.

Y cuenta que seleccionó 6 películas "entre las más de 40 visionadas", poniendo el foco en que las historias estuvieran contadas por sus protagonistas y no por terceros. "Tal es así que las realizadoras y los realizadores de los filmes vienen de estos países o son franco-magrebíes; no es una mirada foránea sino un 'yo' protagonista. Es un cine más propio, más íntimo, más cercano, que tiene identidad a partir de la impronta de lo vivido por sus realizadores/as, directa e indirectamente", destaca el especialista en las culturas del Magreb.

Es por ello que cada película que se exhibirá lleva el sello de sus protagonistas, "exponiendo las microhistorias de lucha contra los tentáculos del patriarcado y por el fin de la violencia en todo su espectro", dice Alesci-Chelini, radicado hace 15 años en la capital escocesa de Edimburgo, después de haber trabajado en Barcelona, Londres y Paris.

El feminismo magrebí y su relación con el latinoamericano

En este sentido, Walter anticipa que muchos de los argumentos de las películas "son parte también de las tantas historias que se tejen y destejen en Latinoamérica". Y de este modo conecta la realidad de las mujeres en los países magrebíes con la de mujeres latinoamericanas.

El sociólogo se refiere a problemáticas sociales del feminismo como la violencia doméstica, la desigualdad de género, el derecho a decidir, el respeto y la inclusión a todas las minorías, el respeto por los derechos humanos y las libertades individuales.

Y distingue que el feminismo magrebí y franco-magrebí "tiene sus propias particularidades con respecto al feminismo occidental". Es que el que se da en los países árabes del Magreb "intenta ser un feminismo más inclusivo y menos de nicho, más plural y menos exclusivo en donde quepan todas las voces femeninas, masculinas, de diversidades e identidades".

Walter Alesci.jpg Walter Alesci-Chelini es mendocino, vive hace 15 años en Edimburgo y realiza estudios de investigación sociológica para diferentes países. Foto: Gentileza Walter Alesci-Chelini

Para crear este particular ciclo de cine, Alesci-Chelini tomó la Primavera Árabe, movimiento de protesta que recorrió el Magreb (Túnez, Marruecos y Argelia), países vecinos y el Medio Oriente, entre 2010 y 2012, y que "comenzó con la que se llamó 'Revolución del Jazmín' o 'Revolución de la Dignidad' en Túnez, que provocó la huida de su presidente", rememora el investigador.

Este cine refleja el cambio del victimismo al activismo político

Han pasado 14 años desde que los primeros levantamientos populares impulsaran un camino de transformaciones socio-políticas y económicas en esa parte del mundo. "Las demandas de libertad de expresión y justicia social se hicieron oír sin miedo, pero los pueblos del Magreb continúan buscando una verdadera democracia, que incluso hoy se presenta como una aspiración difícil de alcanzar", advierte Walter.

Y completa: "Las rígidas y opresivas estructuras de estas sociedades han conllevado violaciones de los derechos humanos en perjuicio del bien común, especialmente cuando se trata de mujeres y diversidades".

Inspirado en esta cruda realidad, el cine magrebí -afirma el mendocino- "está creando narrativas alternas, comportándose como vector de una lectura crítica contra-hegemónica en detrimento de los discursos que circulan en los medios masivos occidentales de mirada neocolonialista".

Papicha.png El filme argelino "Papicha, sueños de libertad" se proyectará el próximo martes, a las 18.15, y contará con subtítulos en español.

El cine magrebí dejó atrás la crítica unidireccional al colonialismo francés para centrarse en los problemas que hoy enfrentan sus sociedades. Esta redefinición expresa el deseo de hablar en su actual contexto político, ideológico y moral, hacia el adentro pero además hacia el afuera. El cine magrebí dejó atrás la crítica unidireccional al colonialismo francés para centrarse en los problemas que hoy enfrentan sus sociedades. Esta redefinición expresa el deseo de hablar en su actual contexto político, ideológico y moral, hacia el adentro pero además hacia el afuera.

Dentro de su campo de investigación, la Sociología de la Identidad, Alesci-Chelini se propuse delimitar e identificar los países del Magreb francófono (Marruecos, Argelia y Túnez) del resto de los países árabes. "Por ello llamé al ciclo 'Tras la Revolución del Jazmín', lejos de la Primavera Árabe de Yemen, Egipto, Líbano o Baréin", argumenta.

"Más que impactarme la particularidad de cada película, me conmovió el compromiso social de las directoras/es. Se han apartado el papel de víctimas, de colonizados, para reemplazarlo por protagonistas del presente y del futuro. Es un mensaje novedoso para las nuevas generaciones. Eso ha hecho que todas las películas se debatan en sus respectivos países y contextos y que la juventud tenga la palabra", declara el doctor en Sociología que lleva años estudiando estas culturas del Magreb y que concluye que "el victimismo ha sido reemplazado por el activismo político desde el arte, aquí el cine".

