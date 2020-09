David Lebón fue el gran ganador de los Premios Gardel

Lebón agradeció haber ganado el premio a sus 68 años y recordó especialmente cuando fue "secuestrado y torturado por ser rockero. "Y no nos pudieron parar, acá estamos y acá está el rock argentino a 50 años de haber empezado”, subrayó.

Lebón que hoy ganó seis Premios Gardel, dedicó la distinción a sus hijos, a sus 8 nietos y a su manager y esposa, Patricia Oviedo, porque “ella pudo con las drogas y el alcohol".

"Gracias a su lucha, estoy acá y hace 15 años que no tomo ni una gota de alcohol ni tomo cocaína”, sostuvo.

David Lebón - Mundo Agradable (Official Video) ft. Ricardo Mollo

Respecto del futuro, Lebón dijo que tiene en carpeta la segunda parte de “Lebón y Co”, un álbum que puso en valor su riquísimo catálogo musical con versiones totalmente nuevas y con artistas de su generación y mucho más jóvenes.

El notable ex integrante de Pescado Rabioso, Pappo's Blues, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, Pescado Rabioso, Color Humano, Sui Generis, Espíritu, Polifemo, Seleste y Serú Girán, consideró lo ocurrido esta noche “como una gran oportunidad para hacer algunos disquitos más, uno o dos más”.

“No espero premios o regalos, por eso es más gratificante cuando sucede de esta manera. Un banco no le da un crédito para una casa a una persona de mi edad, pero a mí me dieron la oportunidad de hacer estos discos a mi edad. Sé que esta felicidad me va a durar porque ya soy un hombre grande, inteligente. Sé que Luis Alberto (Spinetta), Moro y Pappo lo están festejando, donde estén”.

David Lebón - El Tiempo Es Veloz (Official Video) ft. Fito Paez

Lebón gano en las categorías álbum del año, grabación del año, Ingeniería de Grabación, Mejor Álbum artista de rock, Mejor canción dueto/colaboración por "Mundo Agradable” y Productor del año.