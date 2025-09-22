Según la revista Rolling Stone, la lista contiene algunas elecciones como "Mother of Pearl" de Roxy Music, "Tom Violence" de Sonic Youth y "Beck’s Bolero" de Jeff Beck.
En el listado también se puede leer canciones que él versionó, incluidas "Across the Universe" de The Beatles, "Try Some, Buy Some" de Ronnie Spector y "I Took a Trip on a Gemini Spaceship" de Legendary Stardust Cowboy. (La primera canción apareció en el álbum "Young Americans" de 1975, la segunda en "Reality" de 2003 y la tercera en "Heathen" de 2002).
Esta nota de Bowie también contaba con algunas canciones de los años 50, las cuales seguro tenían un significado especial, ya que les recordaba de su infancia, como "Right Now Right Now" de Alan Freed and His Rock 'N' Roll Band y "True Fine Mama" de Little Richard.
La lista también incluye canciones de jazz como "Ecclusiastics" de Charlie Mingus y "Some Day My Prince Will Come" de Miles Davis.
Lista completa de canciones:
- Ralph Vaughan Williams – "Fantasia on a Theme by Thomas Tallis"
- Richard Strauss – "Four Last Songs"
- Alan Freed and His Rock ’N’ Roll Band – "Right Now Right Now"
- Little Richard – "True Fine Mama"
- The Hollywood Argyles – "Sho Know a Lot About Love"
- Miles Davis – "Some Day My Prince Will Come"
- Charles Mingus – "Ecclusiastics"
- Jeff Beck – "Beck’s Bolero”
- Legendary Stardust Cowboy – "I Took a Trip on a Gemini Spaceship"
- The Beatles – "Across the Universe"
- Ronnie Spector – "Try Some, Buy Some"
- Roxy Music – "Mother of Pearl"
- Edgar Froese – "Epsilon in Malaysian Pale"
- The Walker Brothers – "The Electrician"
- Sonic Youth – "Tom Violence"