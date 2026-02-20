Daniel Quiroga se despide de los escenarios mendocinos en el Quintanilla

Las entradas generales se encuentran disponibles a través de EntradaWeb. Además hay una promo especial: quienes tengan menos de 25 años podrán acceder de manera gratuita presentando su DNI en la boletería del teatro. Esta promoción está sujeta a cupo según la información oficial del espectáculo.

Daniel Quiroga en Hola. Estoy bien...!

A diferencia de otras producciones de su extensa carrera, en este unipersonal Quiroga propone un formato más íntimo y directo en el que apela a la complicidad de los espectadores para abordar, con humor e ironía, distintas situaciones de la vida cotidiana. A partir de recuerdos, vivencias y reflexiones personales, el actor invita a preguntarse, con una sonrisa, cuánto de ese “estar bien” es real y cuánto forma parte de las máscaras diarias que muchos deben colocarse casi obligatoriamente.