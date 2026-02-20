El querido y experimentado actor mendocino Daniel Quiroga ofrecerá una función despedida con su espectáculo “Hola. Estoy bien..!” en la Ciudad de Mendoza. Será la última presentación antes de que el artista se aleje temporalmente de los escenarios locales, en un encuentro que promete risas, emoción y cercanía con el público. La propuesta podrá disfrutarse este sábado 21, a las 21.30, en el Teatro Quintanilla (subsuelo de Plaza Independencia).
Daniel Quiroga se despide de los escenarios mendocinos en el Quintanilla
Con una última función de la obra "Hola. Estoy bien!" el actor mendocino se alejará por unos meses de la escena provincial
Las entradas generales se encuentran disponibles a través de EntradaWeb. Además hay una promo especial: quienes tengan menos de 25 años podrán acceder de manera gratuita presentando su DNI en la boletería del teatro. Esta promoción está sujeta a cupo según la información oficial del espectáculo.
A diferencia de otras producciones de su extensa carrera, en este unipersonal Quiroga propone un formato más íntimo y directo en el que apela a la complicidad de los espectadores para abordar, con humor e ironía, distintas situaciones de la vida cotidiana. A partir de recuerdos, vivencias y reflexiones personales, el actor invita a preguntarse, con una sonrisa, cuánto de ese “estar bien” es real y cuánto forma parte de las máscaras diarias que muchos deben colocarse casi obligatoriamente.
Sobre Daniel Quiroga
Con más de 40 años de trayectoria, Daniel Quiroga es uno de los grandes referentes del teatro mendocino. Actor, autor, mimo, director y docente, ha construido una sólida carrera en Argentina y Latinoamérica, lo que le valió para consolidar un vínculo cercano y fiel con el público. Su versatilidad y creatividad lo convirtieron en una figura emblemática de la escena cultural de la provincia a lo largo de las últimas 4 décadas.
La función será una oportunidad única para disfrutar del talento de Quiroga y despedir, por un tiempo, a uno de los artistas más queridos y representativos del teatro mendocino.