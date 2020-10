Daniel Quiroga, referente cultural de Mendoza: "Estamos en una situación angustiante"

La propuesta de humor es este sábado, a las 21, y forma parte de la tercera fecha de “Monólogos vivos. Relatos de sobrevivientes”. Con la compra de la entrada, minutos previos al show, llegará un correo con el link que habilita la transmisión y estará disponible por 48 horas. Las entradas están a la venta en eventbrite.

"El sábado vamos a trabajar a través de la plataforma online en una experiencia distinta, extraña para todos los actores. Estamos aprendiendo tanto a mirarlo los espectadores como a hacerlo los protagonistas. Hay que ponerlo el cuerpo para seguir visualizándonos. Es una herramienta de trabajo para que entre algo de dinero, pero no es comparable", comenzó explicando Daniel Quiroga a Diario UNO.

¿Cómo has "sobrevivido" a estos más de 6 meses de cuarentena?

Hemos estado sobreviviendo con nada. He tenido que vender algunas cosas personales para obtener algo de dinero. La situación es desesperante, no hay medidas concretas desde el gobierno, no hay nada. Participé de algunos concursos de la nación y gané 8.000 pesos una vez. No hemos recibido subsidios, absolutamente nada. Es una situación angustiante para nosotros. Yo por suerte no pago alquiler, pero muchos compañeros sí lo hacen. Lo de las plataformas no deja dinero, es una visualización más que un trabajo continuo. Nos cagamos de hambre igual que ustedes, señor, señora. Tenemos los mismos problemas.

¿No hay ninguna propuesta o algo en mente de protocolos?

No hay absolutamente nada de protocolos para poder empezar a trabajar en bares, no hay nada. Me parece que desde el ministerio no funciona, no hay voluntad política. Trato de entender las circunstancias que las comprendo, entiendo que estamos en una pandemia, que no es joda, pero también necesitamos que nos den bola.

¿Qué margen hay para que esto siga así sin poder trabajar?

No sé cómo vamos a seguir. Espero que en 3 meses se pueda aunque sea hacer teatro en la calle. No me cago, no soy una estrella, no tengo problemas en trabajar en la calle pero con algo armado. No quiero ir a una esquina a pedir limosnas, necesitamos estar respaldados por el ministerio. Que Mariana Juri (Ministra de Turismo y Cultura de Mendoza) nos escuche, porque no nos escucha, no sé cuál es su posición, la desconozco. Mariana Juri nunca se juntó con ningún grupo para dar una explicación. Simplemente la respuesta que nos dan desde Cultura es que los fondos se destinaron para la salud, pero nadie nos dice más nada.

Daniel Quiroga1.jpg

¿Recibiste el bolsón de alimentos que dieron desde Cultura?

No, no lo pedí. Entiendo que lo del bolsón de alimentos no deja de ser una ayuda, pero por otro lado es indignante. Después de 40 años de laburo que he generado un público desde la autogestión, hemos mantenido espacios de trabajo, hemos trasladado los conocimientos, que solo te tiren 2 bolsas de fideos te hace sentir mal. Si esa es la contención del Estado... no están haciendo mucho. Igual esto no es un problema de ahora, es un problema de hace muchos años, pero ahora ha quedado visualizado que no hay políticas culturales de verdad, de base.

¿Podrán cambiar eso post pandemia?

Es que se ha naturalizado en todos los gobiernos que el artista se la rebusca solo en la autogestión. "Ellos se la van a ingeniar, van a hacer las obritas en los colegios, en los bares" y nosotros cometimos el error de hacernos cargo, de dejarla pasar. En realidad nunca hemos estado en la mente de los gobiernos, de los políticos. Siempre hemos estado al final. Lo veo algo oscuro, no hay interés. Estamos a la fortuna de un gobierno que quiera hacer un poquito más, pero no hay nada cuando en realidad de la cultura siempre está presente.

¿Qué opinas de la web mendozaencasa?

La plataforma es algo circunstancial, pero a la larga no sirve. Te pagan una vez $5.000 y listo, no hay más. Al actor nadie lo apoya. Obvio que todo sirve, no estoy negando eso, pero no es una cuestión que solucione nada. Yo me he juntado con ellos y me han dicho que no pueden hacer mucho, toda la plata está destinada a la salud. Agradezco la posibilidad entrar en la plataforma, pero yo quiero laburar, no quiero que me regalen $5.000. Quiero que se armen plataformas para poder laburar, que haya protocolos para poder laburar. No queremos otra cosa, no queremos plata de arriba. Quiero laburar, hacer lo que sé que es trabajar.

¿Cómo ves a las nuevas generaciones que están empezando?

Yo llevo 40 años y he tenido que subsistir de cualquier forma con ayuda de amigos. Me imagino a alguien que empezó hace 5 o 6 años, dejó todo para seguir su vocación y ahora se encuentran con esto, con nada de contención y se están planteando dejar todo.

¿Sienten que no reciben apoyo de la gente?

Qué culpa le podemos echar a la sociedad, la gente intenta hacer como nosotros y trata de adaptarse. Soy consciente que hucha gente sin empleo, hay mucho desamparo. El problema pasa por otras cosas mucho más profundas. Necesitamos políticas previstas, más ordenadas. Hace 40 años que trabajo de esto y si no me subo al escenario no tengo nada, no tengo jubilación, no tengo nada.