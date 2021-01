Dalma Maradona estalló contra Rocío Oliva

"No miro tele pero por redes me entero, lo del velorio lo dejé pasar PORQUE SI NO LO QUERÍAS VER EN VIDA ,para que ir ese día... Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella) Ahora ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá ,mi hermana y a mi, no? Y encima mintiendo..."", comienza el descargo de Dalma Maradona en Twitter.