Se cumplen 40 años del lanzamiento de uno de los discos más célebres de la historia del rock internacional, The Wall. El 30 de noviembre de 1979 la banda británica Pink Floyd publicó su álbum número 11 de estudio, The Wall, material que no sólo es considerado uno de los mejores del grupo, sino de los mejores en la historia del rock.

Han pasado 40 años desde su lanzamiento y, con más de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, los melómanos siguen admirando la obra maestra de Roger Waters, autor de todos los temas.

El músico David Gilmour colaboró en las aplaudidas canciones Young lust, Run like hell y Comfortably numb, en tanto que el productor Bob Ezrin hizo lo propio con The trial.

The Wall es una producción musical conceptual que cuenta la historia de la estrella de rock "Pink", el alter ego del bajista Roger, por lo que se trata de un cuento parte ficción y parte biográfica, y supone una crítica a la opresión en todos sus niveles.

El título nació del hartazgo de Waters y su deseo de construir un muro entre el escenario y los fans; a su vez, cada ladrillo representa alguna vivencia, como la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, la sobreprotección de su madre y la opresión de la educación británica, que comienzan a aislarlo y a resguardarlo del resto del mundo.

El disco doble revolucionó a Pink Floyd y al rock, al mismo tiempo significó la ruptura de la banda (durante su producción Roger despidió a Rick Wright y posteriormente Waters se convirtió en solista).

"40 años de The Wall, mastodóntico disco doble y última obra maestra de Pink Floyd", "The Wall, disco y luego película, llegaron en un momento sociopolítico muy concreto", "Waters logró con The Wall una magistral identificación de todos los que nos sentíamos aislados del mundo. Hoy más vigente que nunca", se lee en redes sociales.

Es un disco conceptual en el que Roger Waters relata la historia de un músico que lucha por su salud mental mientras se aísla cada vez más de su entorno. Hace 40 años, Pink Floyd lanzó The Wall, con la canción Another brick in the Wall.