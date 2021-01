Coronavirus: Pablo Milanés canta Esperando el Milagro

He hecho lo que sé, una canción, y he querido aproximarla a la religiosidad, pues todo el mundo, en el afán de salvarse, en el miedo que existe alrededor de todo lo que está pasando, de la tragedia que está viviendo el planeta…más bien reza que piensa He hecho lo que sé, una canción, y he querido aproximarla a la religiosidad, pues todo el mundo, en el afán de salvarse, en el miedo que existe alrededor de todo lo que está pasando, de la tragedia que está viviendo el planeta…más bien reza que piensa

El cantautor agegó: "He querido hacer esta canción como si fuera una oración al modo del Padre Nuestro católico, como si fuera una misa divulgada por un Papa, por un sacerdote, por un babalao, por cualquier guía de cualquier religión…. Creo que el milagro se puede traducir de distintas formas y el milagro, en este caso, se traduce en la forma que pueden trabajar los pueblos, los países, los gobernantes para hacer que todo funcione mejor, que la sanidad funcione mejor, que la ciencia funcione mejor, todo eso puede resultar en un milagro para la humanidad".

Grabado entre La Habana y Madrid, en el estreno de esta composición le acompañan Miguel Núñez, al piano; y Caridad R. Varona, al chelo.

Milanés grabó la voz de esta canción el 28 de diciembre, minutos después de haber conocido la triste noticia del fallecimiento del compositor mexicano Armando Manzanero, precisamente víctima de la Covid.

Por el fallecimiento de Manzanero, Milanés, reconoció que la grabación tuvo una mayor carga sentimental.

Acompañado por los instrumentistas Caridad R. Varona y Miguel Núñez, el cantautor iniciará en 2021 su nueva gira Días de Luz, con la que apuesta por "abrir un nuevo horizonte, tan necesario en estos tiempos, a partir de una reflexión más intimista y a la vez esperanzadora".