Con el regreso de Kapanga a los escenarios, la Fiesta de la Cerveza cerró un show a todo rock

Martín Mono Fabio de Kapanga en la fiesta Provincial de la Cerveza.jpg "Esta noche no me la olvido más en mi vida" dijo Martín "El Mono" Fabio durante la tercera noche de La Fiesta Provincial de la Cerveza. Nicolás Ríos / Diario UNO

Después de 70 días de pausa, Kapanga eligió la Fiesta Provincial de la Cerveza en el Hipódromo de Mendoza como el escenario perfecto para su regreso, luego de haber sufrido un infarto en octubre que lo mantuvo alejado de las presentaciones en vivo. La banda oriunda de Quilmes, liderada por Martín "El Mono" Fabio, demostró una vez más por qué es una de las más queridas del rock nacional.

"Particularmente para mí no es un toque más", expresó emocionado "El Mono". Además invitó al público a celebrar la vida en una noche que quedará grabada en la memoria de todos los presentes.

UN REPERTORIO CARGADO DE CLÁSICOS

El show estuvo marcado por una selección de temas que hicieron vibrar a los asistentes. Canciones emblemáticas como "Rock", "Me mata", "No Me Sueltes" y "Ramón" fueron coreadas a todo pulmón. Mientras que "Bisabuelo", "Universal" y el infaltable "El Mono Relojero" desataron la euforia colectiva.

Con su inconfundible estilo y energía, Kapanga convirtió el Hipódromo de Mendoza en una verdadera fiesta. Aquí la música y la alegría fueron las protagonistas indiscutidas.

El rock nacional hizo vibrar al Hipódromo

Los otros "platos fuertes" de la noche del sábado fueron Los Tipitos y Las Pelotas, que tuvo a cargo el cierre del show. En tanto, La Ilíada de Pope, Despertar, Cuando la rata domine el laboratorio, La Bomba de Chalu y Jeremías Ruso y los Cazarrecompensas fueron las bandas locales que calentaron motores durante la fresca tarde en el Hipódromo de Godoy Cruz.

Cerca de las 22, Los Tipitos se subieron al escenario para animar el Hipódromo con sus ya clásicas canciones. Así, la agrupación liderada por Walter Piancioli repasó su carrera que, en esta gira, celebra ya 20 años de trayectoria.

Los tipitos Fiesta Provincial de la Cerveza.jpg Los Tipitos dieron un show con mayoría de temas de su disco "Armando Camaleón". Nicolás Ríos / Diario UNO

"Campanas en la noche", "Silencio", "Brujería" y el cover/homenaje a Los Fabulosos Cádillacs "Siguiendo la luna" fueron las canciones que más se destacaron de los marplatenses.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Las Pelotas. El histórico grupo argentino subió al escenario alrededor de la medianoche y durante 90 minutos hizo vibrar al pueblo mendocino.

Con Germán Daffunchio al frente, la banda agitó el Hipódromo con sus mejores canciones y sus más de 30 años de carrera.

Las Pelotas Fiesta Provincial de la Cerveza.jpg Germán Daffunchio, líder de Las Pelotas, banda que cerró la tercera noche de La Fiesta de la Cerveza.

En el setlist no faltaron himnos como "Capitán América", "¿Qué podés dar?" o "Personalmente2, que el público acompañó desde el inicio al final de esta parte del concierto.

María Becerra cierra La Fiesta de la Cerveza

La cuarta noche de la edición número 17 de La Fiesta de la Cerveza tendrá como atractivos centrales a la banda mendocina Pasado Verde y el show de María Becerra, una de las artistas pop más importantes de Argentina, por lo que se espera un show colmado.