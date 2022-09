Clari Ceschin lanzó su nueva canción "Todo puede pasar"

Anteriormente había presentado otras canciones, la primera de ellas fue "Big Bang" y luego llegaron "Te vas", "Adiós", "Enero a enero" y "Quiero verte bailar". Ahora Clari lanzó este track que fue creado por ella y producido por Martín Daga y Pablo Orellano.

"Estoy muy feliz, fue mucho tiempo de trabajo, de ideas, de creaciones y cuando sale es como un alivio", contó la artista a Diario UNO que se estará presentando en el Radio Week el próximo viernes 30 en los festejos de las radios de Grupo América.

Clari Ceschin4.jpeg

"Fueron más de dos meses de ensayo de la coreografía y es algo que me gusta mucho porque la danza es algo nuevo para mí porque arranqué este año", dijo Clari que estudia danza con Sofía Jofré. Junto a ella estuvieron los bailarines Camila Giuliano, Facundo Lemos, Fabiana Aguilar, Paula Ortiz, Nacho Bustos, Agustín Sánchez y Flor Arias.

El videoclip fue grabado, con la producción de Escafandra (Daga, Lisandro Borra y Julieta Dora), en un bar de la Alameda, en un boliche de Carrodilla y en el metrotranvía. "Lo divertido era que había gente en el bar y también pasajeros en el metrotranvía. Nos subimos apenas comienza el recorrido, pero ya después comenzó a subir gente y nada, se coparon y se reían, muy buena onda", recordó muy simpática la conductora de Mejor de Mañana (de lunes a vienes, de 10 a 12, por Canal Siete).

Clari Ceschin.jpeg

"Estoy muy feliz en el canal. Con el Lucas (Castro) tenemos una amistad enorme y nos llevamos muy bien. Arrancamos en febrero del año pasado y el programa ha crecido muchísimo y nos hemos afianzado como grupo y el público también nos acompaña más y están muy atentos. Es súper divertido para nosotros y eso se transmite", agregó Clari Ceschin, que también tiene su programa "Siestamos al aire" en FM Brava 94.9, de lunes a viernes de 13 a 15.

Clari Ceschin - Todo puede pasar

Su futuro se avizora entre la televisión, la radio y la música, tres frentes en los que la joven de 24 años se luce diariamente. En la música, además de su carrera como solista, también es la líder de Paraíso Cumbia, una banda de covers que la rompe en Mendoza.

"La música lo hago porque es lo que amo, me encantaría seguir haciendo muchos shows en vivo y poder tocar en todo Mendoza. Es cierto que acá es difícil, no hay muchos espacios y cuesta encontrar lugares para actuar. Quiero seguir haciendo canciones y videos, que más gente me conozca", contó Clari que también adelantó que "me gustaría hacer un disco en algún momento, aunque no está en los planes cercanos, pero sí ya estamos haciendo otras canciones".

Clari Ceschin5.jpeg

Previo al lanzamiento oficial del videoclip, la canción fue presentada en Mejor de Mañana el jueves. "Se los habíamos anticipado, queríamos que ustedes sean los primeros en escuchar esta canción y ahora vamos a cantarla y bailarla para que la conozcan. Se llama Todo puede pasar, espero que les guste", dijo Clari para darle sacar a la luz su última canción.