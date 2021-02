Clara Ceschin, la nueva conductora de El Siete: "Venimos a apostar a algo nuevo"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBf64rdjj1Kn%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by CLARI (@clariceschin)

"Siempre tuve el apoyo incondicional de toda mi familia", remarca Clara en diálogo con Diario UNO, luego de finalizar la primera semana de Mejor de Mañana. "Es un programa muy divertido y creo que hacía falta entre tantas noticias feas y tiempos complicados. Está bueno ponerle frescura con programación local y me encanta que aparezcan caras nuevas", agrega la conductora que comparte equipo con Daniela Gutiérrez y Lucas Castro.

Este trío a cargo de Mejor de Mañana, como así también la cocinera Adriana Daniele y la humorista Agustina Terranova, es la primera vez que trabajan juntos. Este programa es una experiencia nueva para todo el equipo. Clara debuta como conductora; Daniela vuelve al vivo tras 3 años; y Lucas, más allá de su conducción en Estricta, debuta en un programa en vivo. Esta juventud y frescura hacen que este programa invada las casas mendocinas con diversión y alegría.

Clara Ceschin Mejor de mañana1.jpg

El debut de Clara en la televisión fue el 5 de agosto del 2019 cuando comenzó Hola Mendoza (de lunes a viernes, de 6.45 a 9hs., por El Siete). En este programa, conducido por Sergio Robles, estaba a cargo de la información de espectáculos, pero también su rol era divertir y entretener con música y varios momentos graciosos como era El Recreo.

"Me daba miedo la tele porque estás muy expuesta", confesó la rubia que tuvo que participar de un casting para hacerse con ese lugar de panelista que compartió con Sebastián Salas y Agustina Fiadino, quien, según confesó Clarita, es su fuente de información y la que le enseña todo el tiempo. Esos 15 meses en Hola Mendoza fueron suficientes para que su ángel y carisma lleguen a estar frente a un programa.

"Me llamaron que querían tomar un café para contarme de un proyecto. Me dijeron que se venía un magazine y que querían que yo fuera la conductora" recordó Clara agregando que "me sorprendió mucho y eso habla de la confianza que me tienen acá en Grupo América, tenía mucho miedo pero acepté de una".

"Venimos a apostar a algo nuevo, a algo distinto. Queremos que la gente se ría, se divierta. Tendremos entrevistas con personalidades de la provincia", cuenta con seguridad la influencer. "Me gustaría que la gente participe, que esté re conectada con nosotros, sumarlos, que formen parte todo el tiempo y se ganen premios", invita Clarita que alcanza los 20 mil seguidores en Instagram.

"Hay que tener cuidado con lo que se sube si trabajamos con las redes sociales. El Instagram es el curriculum del futuro, para mí es una herramienta de trabajo tanto para la locución, como para la música", explica la cantante que tiene su carrera solista y también es líder de Paraíso Cumbia.

"Nunca me imaginé trabajando en los medios. Terminé la escuela y quería estudiar música, pero lo que yo quería hacer no es lo que requieren los estudios universitarios porque eso es para profes o concertistas. Yo no estaba dispuesta a ese nivel de exigencia porque además después no lo iba a aplicar. Entonces empecé clases de canto y piano. Mi mamá me dijo "¿por qué no estudias locución? Yo te re veo". Le pregunté a una de las chicas de Radio Brava y fui a averiguar a la UMaza. Al otro día empecé el preuniversitario, en el 2016", recuerda la también conductora de la FM 94.9.

En FM Brava estaba a cargo de "Activa", programa que iba de lunes a viernes de 9 a 13. "Me gustó haber empezado por la radio para irme ablandando de ese lado", asegura haciendo referencia a que "entrar a la tele no se me hizo tan difícil". A la espera de la nueva programación y un nuevo horario para su programa, Clarita cuenta que "voy a intentar seguir en esa línea de diversión".

Clara Ceschin Mejor de mañana.jpg

"Hoy priorizo la tele porque tengo que estar concentrada todo el día en el programa. Estoy empezando en este nuevo rol de ser conductora y no quiero dejar pasar un segundo al azar, tengo todo en mi mente", cuenta la influencer a Diario UNO.

"Al principio del programa tenemos el ping pong de coyuntura porque no queremos que el programa quede aislado de la realidad, pero tampoco queremos que sea el eje central. Entonces hacemos un breve resumen para bajar a tierra, pero después seguimos con los nuestro", agregó Clarita sobre Mejor de Mañana que hoy ocupa gran parte de su tiempo, pero claro que su carrera musical sigue entre sus prioridades.

"Sigo grabando mis canciones y estoy por sacar un tema. Por suerte me alcanzan las horas del día para todo, no he tenido que dejar de hacer nada. Mi sueño es triunfar en la música porque es algo utópico, es algo muy lejano y difícil. Es algo que se le da a muy pocas personas en el mundo. La tele me encanta, le pongo toda la pasión y pienso todo el tiempo en base a este nuevo proyecto", finalizó Clarita con su simpatía y frescura.