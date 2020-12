Cinthia Fernández contra Ricardo Centurión: "Un mes de duelo y embarazó a otra"

"Estoy muy enojado, muy dolido, tengo un montón de sensaciones. Estoy enojado con Dios. Hoy me sale eso, quizás en dos años pienso otra cosa. Este dolor no lo vamos a superar, vamos a tener que convivir con él. Fue lo peor que me pasó en la vida", dijo Ricky.

Pese al dolor, el deportista rehízo su vida sentimental con Jenifer Lauria y ahora esperan un hijo.

La joven, ante la exposición por la publicación, optó por poner en privado su cuenta de Instagram y preservar así la intimidad de la pareja.

Al leer la nota de Primiciasya.com, Cinthia Fernández, panelista y actriz, salió con los tapones de punta contra el delantero de Vélez.

https://twitter.com/cinthifernandez/status/1341598454255136769 Alguien me explica como los portales idolatran o dicen dsp de tanto dolor .... a Centurion? Posta? Porq perdió la mujer (que en paz descanse), q dicho sea de paso a un mes del “duelo” embarazo a otra. Sumado a las varias denuncias de abuso q tiene? Dios — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) December 23, 2020

"Alguien me explica como los portales idolatran o dicen dsp de tanto dolor .... a Centurion? Posta? Porq perdió la mujer (que en paz descanse), q dicho sea de paso a un mes del “duelo” embarazo a otra. Sumado a las varias denuncias de abuso q tiene? Dios", lanzó la morocha.

Y agregó: "Aww q tierno! Acá una persona q tiene denuncias de todo tipo, sobretodo las últimas por abuso .... es noticia por viudo??? Nos tiene q dar ternura posta ?".